Ingrid Engen: "Queremos estar en la final cada año"

En un mundo donde impera la cultura de la inmediatez, en el que la prisa y la falta de paciencia se apoderan del presente y del ir poco a poco, el fútbol no funciona diferente. Se exige rendimiento y resultados para ayer. Y es difícil lidiar con ello cuando no sale a la primera. Ingrid Syrstad Engen (Melhus, Noruega, 29 de abril del 1998), sin embargo, encontró la fórmula para hacerlo.

Llegó al FC Barcelona en verano de 2021 en una de las posiciones más complicadas, sino la que más, para el estilo de juego azulgrana: la de pivote. En su segundo año encontró la regularidad que necesitaba en su proceso de adaptación, pero como suplente de Keira Walsh y mientras Patri Guijarro jugaba de interior por Alexia. Y en esta temporada ha sido el gran 'fichaje' de lujo en la zaga. Primero, para sustituir a Irene Paredes. Y luego, a Mapi León. Ahora es indiscutible.

La futbolista noruega atiende a SPORT en una entrevista exclusiva, siempre con una sonrisa, antes del primer gran test de la temporada, las semifinales de la UEFA Women's Champions League contra el Chelsea.

Pregunta: Hablamos hace un año y medio y me dijiste que el mejor café de Barcelona era el de Syra Coffee. ¿Sigue siendo así?

Respuesta: ¡Creo que sí! También porque hay en todas partes de la ciudad, y vayas donde vayas tienes uno cerca. Es un punto extra.

Tu café favorito no ha cambiado en este tiempo, pero tú, sí.

Mi situación ha cambiado mucho. Cuando te llega una oportunidad como la que me surgió a mí, tienes que aprovecharla. Y es lo que estoy haciendo. Es una nueva posición para mí, pero me sentí cómoda muy rápido y me veo jugando en este rol con el Barça en los próximos años. Es una posición que encaja bien con mi perfil, está siendo una buena temporada; larga, pero mi mejor temporada aquí.

El año pasado te estabas adaptando a lo que es ser pivote en el Barça y ahora a la posición de central, muy importante también para este estilo de juego. ¿Cómo ha sido este proceso?

Ha sido más rápido que cuando vine aquí y tuve que adaptarme a la posición de pivote, que aquí es muy específica. Supongo que porque ya sabía cómo el Barça quiere que juegue una central. También creo que mis cualidades encajan en este rol. Soy una jugadora a la que le gusta defender, e igual hay gente que dice que es aburrido pasar del centro del campo a atrás, pero para mí ha sido una manera de demostrar mis cualidades defensivas.

¿Quién te ha ayudado?

Jona [Giráldez] y su ‘staff’ vieron que tenía potencial para jugar ahí, lo probamos el año pasado, contra el Atlético. Me tenían ahí, como una opción para la defensa, en su cabeza. Y cuando llegaron los problemas con las lesiones, lo probamos de nuevo. Tenía que demostrar que valía para jugar de central desde el principio, no tenía toda la temporada para adaptarme, porque había una urgencia. Vi que encajaba bien y hemos estado trabajando mucho en ello. He jugado de central prácticamente siempre desde entonces, en los partidos y también en los entrenamientos. Mi dinámica ha cambiado.

¿Qué has trabajado más?

La táctica, la técnica con la zurda, el despejar el balón desde dentro del área… Todos estos conceptos. También, Marc [Sellarès, el psicólogo del equipo] me ha ayudado mucho para trabajar diferentes situaciones en el campo. Por ejemplo, saber cuándo puedo utilizar mi calma para bajar el balón en vez de despejarlo con la cabeza. Todo esto. Y, obviamente, Mapi [León] ha sido un gran apoyo para mí.

En la selección sigues jugando de pivote, ¿es difícil ir cambiando el chip?

Como estoy jugando casi todos los partidos de central, es casi más difícil ir a la selección y cambiar el chip de defensa a centrocampista que al revés. Aquí me he acostumbrado, porque lo hago en cada entrenamiento. Es algo muy positivo, también, para mí, seguir jugando de centrocampista allí y poder jugar en las dos posiciones, es un plus. Y lo disfruto, porque es un rol diferente. Creo que mis cualidades encajan mejor en el rol de centrocampista con la selección y en el rol de defensa aquí, por el estilo de cada equipo.

Ahora eres una de las jugadoras con más minutos en el Barça. ¿Qué significa para ti?

Muchísimo. Es algo que tengo que ir recordándome de disfrutar, de hacerlo en cada momento. Ser una pieza importante en este equipo, el mejor del mundo, es un honor. Doy todo de mí cada día, en cada entrenamiento y en cada partido, para poder jugar en este equipo. Y es increíble estar rodeada de las mejores jugadoras, que me ayudan y me hacen crecer en el campo. Cuanto más juegas, más posibilidades tienes de ir asumiendo responsabilidades, y esto lo disfruto mucho.

¿Qué parte en todo esto ha jugado la confianza en ti misma?

He trabajado mucho en ello. En los últimos años ha habido altibajos, pero, luego, cuando estoy en un momento como este, es importante analizar cómo me siento ahora mismo, cómo está mi confianza, cómo puedo mantenerme en este punto. Todo esto ha sido muy positivo para mí, porque ahora me conozco mejor a mí misma, conozco lo que necesito para estar en mi mejor momento, y voy a seguir así, porque me está yendo muy bien.

Echando la vista atrás, ¿qué consejo le darías a la Ingrid que llegó a Barcelona en verano de 2021?

Creo que cuando vine aquí y me enfrenté al proceso de adaptación, pensaba demasiado. Sobrepensaba, sobreanalizaba cada cosa, tratando de ver cómo podía encajar aquí, en vez de centrarme en qué podía aportar al equipo, en qué era buena, o qué hacía cuando estaba en mi mejor momento. Pero estoy también orgullosa de cómo trabajé para ser mejor. Y aunque ha habido muchos momentos en los que no jugaba tanto como ahora, siempre supe que llegaría. Así que le diría esto, que trabaje para ser mejor cada día y que tenga paciencia. Porque esta temporada está siendo increíble, y si esto lo hubiese sabido al principio… Me hubiese ido bien.

He disfrutado de todos los años aquí y estar ahora en esta situación es mucho mejor. Nunca he sido una persona que se rinde cuando una situación es difícil, y cuando levanto la cabeza y veo dónde estoy ahora, en el mejor club del mundo, veo que es justo donde siempre había querido estar.

Hablemos de actualidad. A falta de ser oficial, todo indica que Pere Romeu será el próximo entrenador. ¿Cómo es él?

No puedo confirmar nada, es algo que le compete al club. Pero Pere es una persona increíble, muy bueno con la táctica, es una parte muy importante del ‘staff’.

¿Sientes que estas semifinales contra el Chelsea son el primer gran test del año?

Es uno de los partidos más grandes de la temporada. El Chelsea, con la ida en Montjuïc. Es un gran reto, pero hemos trabajado todos estos meses para esto. Y esta es la mentalidad del equipo: ahora viene todo lo grande por lo que hemos trabajado tanto. Estamos haciendo una gran temporada, hasta el momento, pero ahora viene lo más importante.

Emma Hayes destacó, el año pasado, el rol de Mapi en las semifinales. Ahora tú ocupas su lugar. ¿Sientes la presión de tener que estar perfecta porque no valen los fallos?

Siento que esta presión está siempre, la siento en cada partido. Pero lo importante es cómo la gestionas. Y contra el Chelsea, también. Es un rival conocido, nos hemos enfrentado ya a ellas, y creo que esto es algo positivo, porque sabemos cómo enfrentarnos a su ataque, que sabemos que es muy potente. Tenemos que hacer el partido perfecto, pero esta es la mentalidad que ya tenemos en el resto de partidos. No es nada nuevo para nosotras.

Parece que el Barça llega mejor a este punto de la temporada que el año pasado, con más efectivos y recursos disponibles.

Sí, de algún modo es un poco raro para nosotras que estemos tantas jugadoras disponibles, y una gran noticia. Y también que haya muchas a un nivel tan alto. Se ve cuando hacemos rotaciones, hay jugadoras que entran, asumen responsabilidades, marcan goles… Tenemos muchas jugadoras que pueden marcar diferencias y creo que es uno de los grandes puntos fuertes que tenemos este año.

¿La falta de competitividad en la Liga afecta en la preparación de unas semifinales de este nivel?

Es verdad que ganamos y marcamos muchos goles en la gran mayoría de partidos, pero también nos hemos encontrado en situaciones de partidos más ajustados esta temporada. Y ya hemos demostrado en otras ocasiones que somos más que capaces de competir a un nivel muy alto, tanto fuera como aquí. No es algo que nos afecte. Lo entrenamos cada día, nos enfrentamos entre nosotras, con muchas de las mejores del mundo, cada día. Y estamos preparadas para medirnos al Chelsea.

Esta vez la ida es en casa y la vuelta en Londres, al revés que el año pasado. ¿Cambia algo?

Creo que, de hecho, es positivo. Vamos a tener nuestra gente aquí, en Montjuïc, va a ser un gran partido. Con la afición somos más fuertes y vamos a luchar para conseguir la victoria y llevarnos un buen resultado a Londres.

¿Sueñas con Bilbao?

Por su puesto. Queremos estar en la final cada año. Es nuestra mentalidad. El Barça ha estado ahí en los últimos tres años y nuestro objetivo es volver a ganarla.

