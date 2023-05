Jana Fernàndez: "Queremos dar esta Champions a la afición"

La defensa del FC Barcelona participó en un acto en el concesionario Movento Sarsa Volkswagen en Sant Cugat del Vallès Habló sobre la final contra el Wolfsburgo, su vuelta tras la lesión y develó la canción "talismán" del vestuario

Jana Fernàndez está viviendo un dulce momento en el FC Barcelona. Desde que volvió, hace dos meses, a sentirse futbolista tras un año fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior, la defensa azulgrana ha debutado en el Spotify Camp Nou, marcó un golazo en el partido para certificar el título de Liga y se siente feliz por el regreso, también, de Alexia Putellas.

A un mes de la gran final de la Champions, Jana participó en un acto en el concesionario Movento Sarsa Volkswagen en Sant Cugat del Vallès donde habló sobre el duelo contra el Wolfsburgo, su vuelta tras la lesión y muchos temas más.

La final

"Ya ganamos la Champions contra el Chelsea hace dos años, no pudimos contra el Lyon y esta temporada lo afrontamos con más ganas que nunca. El año pasado nos quedó la espinita por toda la gente que viajó a Turín y fue muy duro para nosotras. La intención de este año es muy clara: Queremos dar el título a la afición y compartirlo con todos los que vayan a Eindhoven".

Jana Fernàndez, en un acto en Sarsa Sant Cugat:



"Será una final muy disputada, somos dos equipos con un gran nivel. Ellas pasaron por un partido muy disputado que ganaron en la prórroga, nosotras batimos a un gran rival como el Chelsea. Será un partido muy emocionante para ambas aficiones, así que animo a toda la gente que pueda a que venga, que los vamos a necesitar".

La lesión

"Fue muy duro, de las lesiones más dura para un o una deportista. No sólo por el factor físico, sobre todo para el mental. Ahí está la gran parte de al recuperación. Los primeros meses fueron una de las peores etapas de mi vida. Me lo tomé de la mejor manera que supe, planteándome pequeños objetivos poco a poco. Aprendí a caminar, a correr... Un simple movimiento, de poner la pierna a noventa grados, era motivo de celebración. He salido mucho más madura de esto".

Algunas curiosidades

Explicó que en casa -comparte piso con Cata Coll- ambas son "bastante desordenadas" y que a la guardameta "le gusta mucho cocinar". También, que en el vestuario "se habla de la Queens League" y que será "seguidora de la competición" que preside Gerard Piqué.

Y también desveló la "canción talismán" del vestuario: Coti x Coti (The Tyets). "Nos gusta mucho a todas, la ponemos siempre. De momento nos ha ido muy bien, espero que nos dé suerte...".