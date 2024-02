Giráldez: "Ha sido un partido muy completo"

Jonatan Giráldez habló tras la victoria lograda en Sevilla (0-3), con goles de Pina, Graham y Mariona, para poner fin a una gran semana con la clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina.

"Ha sido un partido completo. Puede ser que no hayamos generado el mismo volumen de ocasiones que el otro día, pero hemos tenido el control del partido en todo momento, no nos han corrido. Sabemos que es un campo complicado como Gabarro, Martín-Prieto o Payne, que atacan muy bien la profundidad, y la gestión del equipo ha sido muy buena, porque no han tenido ocasiones claras".

"Estoy contento también porque independientemente de las jugadoras que jueguen, las rotaciones, los cambios, es una gran versión del equipo. Y esto nos ayuda a tener esa continuidad que necesitamos".

"La principal diferencia ha estado en los espacios que nos concedieron el otro día, hoy han decidido defender mucho más cerca de portería, priorizando que no pudiésemos encontrar a las jugadoras entre líneas. Al final es ponerlo en una balanza: que el Barça te pueda generar muchas ocasiones si concedes espacios pero poder tener alguna oportunidad de generar peligro, o priorizar la fase defensiva, como hoy".

"Cuando estás en esta situación, tienes que tener un poco más de paciencia para encontrar los espacios, generar ventajas y ocasiones. Hemos creado suficientes como para marcar tres goles".