Giráldez: "Desgasta ser entrenador del Barça femenino"

El técnico del FC Barcelona, Jonatan Giráldez ha pasado por lo micrófonos de Catalunya Ràdio esta mañana para valorar todas las sensaciones vividas desde el sábado, con la consecución de la tercera Women's Champions League de la historia del club -la segunda consecutiva-, la celebración, el regreso de Bilbao a Barcelona pasando por el Palau de la Generalitat de Catalunya; así como una mirada hacia adelante, tras anunciar hace meses que no continuaría ejerciendo su carga la próxima temporada.

“Cuando te imaginas un final de etapa, acabar con cuatro títulos, es algo histórico. Estoy muy muy contento. Era imposible pedir más. Ha sido una temporada bestial. Suele haber un equipo que gana cada competición y nosotros hemos ganado los cuatro”, arrancaba el técnico vigués en la citada entrevista.

Preguntado por si, después de todas las emociones vividas este fin de semana, no se arrepentía de la decisión tomada de abandonar el club blaugrana al finalizar este curso, Giráldez fue claro. “Ya hace unos cuantos meses que tomé esta decisión. Compartir estos momentos con la afición, que ha sido muy importante, hemos creado un vínculo que será difícil de encontrar en otro sitio”.

En este sentido, el entrenador culé apuntó que "desgasta el trabajo de entrenador del Barça femenino" y se justifica: "La exigencia que tenemos cada día de ganar, golear, mantener el espíritu competitivo los 90 minutos es lo que se nos pide", pero reconoció ser "una persona muy competitiva y tener esta situación va conmigo, sé cómo funciona".

La evolución del equipo

El Barça femenino ha destacado, entre otros muchos aspectos deportivos, es por ser una gran piña. Y Giráldez es uno de los grandes artífices de esta unión; por ello, negó ningún problema grave entre algunas de las mejores futbolistas de la plantilla.

“A nivel de vestuario, siempre hay problemas, pasa en todos los trabajos. Especialmente, esta temporada, he tenido a todo el equipo disponible para la final de la Champions. La parte más complicada ha sido que había muchas jugadoras que merecían participar. Tenía muchas opciones, pero otras que estaban en plena forma no pudieron jugar. El trato que he recibido por parte de las jugadoras ha sido el mismo, los problemas se gestionan en el día a día. Siempre he sido lo más transparente posible”, comentó.

Jonatan Giráldez llegó al primer equipo en 2019, tras la destitución de Fran Sánchez, formando parte del 'staff' técnico de Lluís Cortés. Con el 'adiós' posterior del técnico catalán, el gallego asumió las riendas de la plantilla en verano de 2021, elevando al equipo a una categoría más, todavía. Rozando la excelencia y, en ocasiones, alcanzándola.

En la citada entrevista, el entrenador fue preguntado por las diferencias entre el equipo que cogió y el que ha estado dirigiendo hasta ahora. “El equipo que heredé estaba muy lejos de las primeras espadas de Europa. Recuerdo la primera final de Champions en Budapest… Fue un sufrimiento difícil de explicar. La principal diferencia, además de un cambio de chip en los entrenamientos, ahora mismo son deportistas de alto rendimiento; pero también el crecimiento mental de competitividad para saber competir este tipo de partidos", concluyó.