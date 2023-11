Cuatro veces Salma

La delantera zaragozana anotó un póker para el Barça en la goleada al Sevilla "Se lo agradezco a mis compañeras por los pases, porque yo solo he tenido que empujarla"

Cuando al Barça le había faltado eficacia en los últimos partidos, con la única excepción de la goleada ante el Granada (6-1) que pudo haber sido mucho más abultada, apareció la mejor versión de Salma Paralluelo, que, en la noche de los Rolling Stones en el Johan Cruyff, fue la estrella del rock 'n' roll con un póker para dar paso a una de las mejores actuaciones del Barça este curso (8-0 al Sevilla) y colocarse pichichi.

In crescendo

Tras convertirse en la mejor jugadora joven del Mundial por la FIFA -algo que, junto a su buena temporada con el Barça la llevó a ser Balón de Bronce-, tardó unas semanas en arrancar este curso, por una lesión en la rodilla. Se estrenó contra el Atlético el 15 de octubre (28 minutos) y como titular lo hizo ante el Granada, en el Johan. Participó de la goleada con su equipo con el primer tanto oficial del curso.

Le costó arrancar y alcanzar su mejor versión, pues le faltaba rodaje y estaba poco acertada de cara a puerta. Hasta que abrió la lata contra el Sevilla y de repente marcó cuatro. "Me siento muy bien, tengo que dar las gracias a las compañeras por los pases que me han dado, porque solo he tenido que empujarla. Mi deber era estar pendiente de cualquier balón que estuviese por ahí para tratar de marcar", explicó para SPORT Salma al término del encuentro.

⚡️𝗖𝗨𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗘𝗖𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗠𝗔 💥



4⃣⚽️ Estas son las sensaciones de la azulgrana tras anotar un 'póker' ante el Sevilla



Tres de esos pases fueron de Caroline Graham Hansen, que volvía a la titularidad tras unas semanas fuera por lesión. "Es una jugadora imprescindible para este equipo, no solo hoy, sino en cualquier partido, estoy feliz de que haya vuelto, la echábamos de menos", decía de la noruega.

Elogios del míster

El técnico analizó la actuación de Salma: "Ha sido clave para el tipo de partido que teníamos hoy, con espacios arriba. Es una futbolista que nos da mucha profundidad y tiene la capacidad de crear muchas ocasiones de gol. Ha estado muy bien porque los tempos de desmarque han estado muy bien, porque las pasadoras han estado excelentes y gracias a esto ha marcado cuatro goles".

Y destacó su rol en el equipo: "Para nosotras es una pieza muy importante, el año pasado tuvo que hacer toda la adaptación de pasar del atletismo a centrarse al cien por cien en el fútbol. Tiene margen de mejora, porque tiene mucho talento, y tenemos que ayudarla para que nos pueda ayudar ella a nosotras". Cada vez va a más y es mejor.