Deschamps dosifica a Mbappé

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no alineará de salida este domingo (21.15 horas) a la estrella de su equipo, Kylian Mbappé, en el último amistoso de la selección gala antes del debut en la Eurocopa de Alemana 2024. El nuevo jugador del Real Madrid sufre una contusión en la rodilla.

El capitán del combinado francés, aunque podría estar en el banquillo esta noche, no jugará contra Canadá en el estadio Matmut Atlantique, en Burdeos. Unas molestias en la rodilla lo mantendrán en reposo hasta el debut de Francia en la Eurocopa, el lunes 17 de junio contra Austria.

Kylian Mbappé no se perdía un partido de Francia desde septiembre de 2023, un Alemania-Francia (2-1). Se quedó en el banquillo. Desde entonces ha tenido participación en los siete que el combinado 'blue' ha disputado.

En el último, el pasado 5 de junio contra Luxemburgo (3-0), Mbappé completó los 90 minutos y anotó un gol (el que cerró la cuenta de Francia) y dio dos asistencias (a Kolo Muani y a Jonathan Clauss).

Con la selección de Francia ha disputado un total de 78 partidos (entre amistosos, UEFA Nations League, Mundial, Eurocopa y de clasificación para la el Mundial y la Eurocopa) y ha convertido 47 goles, además de repartir 33 asistencias. Acumula 5.957 minutos.

La temporada 2023-24 no ha sido especialmente exigente desde el punto de vista físico para Mbappé, en concreto en la recta final de la misma. El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, desde que se desveló que no renovaría por el conjunto galo, no contó al cien por cien con su concurso.