Claudia Pina lidera la remontada del Barça contra un sorprendente Levante Las Planas

El Barça ganó (2-4) pero no lo hizo de manera cómoda ni funcionarial. Las jugadoras de Jonatan Giráldez tuvieron que esforzarse para remontar un resultado adverso logrado por un combativo Levante Las Planas que logró competirle el encuentro a las blaugranas.

El Levante Las Planas consiguió lo que nadie había logrado en La liga F desde hacía casi un año. Marcarle dos goles al Barça es misión imposible para los equipos de la primera división del fútbol femenina. El Madrid CF fue el último que lo logró el 21 de mayo del 2023. El partido tenía todos los condicionantes para que saltase la sorpresa. Las locales, muy necesitadas, quisieron aprovechar los cambios en la alineación del Barça y durante 33 minutos lograron poner en aprietos al equipo de Jonatan Giráldez.

Emoción en la primera media hora

Nunca es fácil cambiar un equipo al 100%. Ninguna de las jugadoras que fue titular en Montjuic contra el Chelsea repitió en Sant Joan Despí. La mezcla de jugadoras jóvenes del filial con futbolistas con pocos minutos tuvo sus altibajos pero la victoria no peligró pese a los vaivenes del marcador. La primera parte fue una locura. Juego trepidante. Llegadas, goles, transiciones, intercambio de golpes y mucha emoción.

Seis goles que dejaron el partido sentenciado pero que tuvieron un momento sorprendente cuando las locales se avanzaron por dos veces gracias al acierto de Allegra a una estelar Irina.

Claudia Pina es un seguro de gol / FCB

A los dos goles locales respondió con carácter Claudia Pina. La de Montcada se reivindicó con una actuación brillante anotando su gol 50 con la camiseta del Barça. Además de marcar los dos primeros goles Pina sirvió el 2-3 anotado por la experimentada Marta Torrejón.

Después de la locura, calma y control

El Barça había logrado remontar y justo antes del descanso anotó el gol de la tranquilidad en la mejor acción coral del encuentro. Jugada combinativa muy meritoria que finaliza con un magnífico centro de Lucía Corrales y un remate de cabeza impecable de Bruna Vilamala.

El 2-4 supuso un mazazo para el Levante Las Planas que había conseguido ponerle emoción e interés competitivo al partido.

Bruna Vilamala anotó el 2-4 en el campo del Levante Las Planas / FCB

La segunda mitad fue todo lo contrario. Después del vértigo llegó la pausa. De la locura se pasó al control. De las llegadas a las dos áreas a un juego basado en el centro del campo y las posesiones largas del equipo de Jonatan Giráldez.

El Barça llegó a poseer el 83% del tiempo el balón pero el equipo de Ferran Cabello no se rindió. Aunque Bruna gozó de tres oportunidades para ampliar la victoria, las locales resistieron e intentaron disponer de alguna oportunidad a la contra. La mejor oportunidad para el Levante Las Planas la tuvo Lamari que no pudo culminar una jugada de gran verticalidad de la ex azulgrana Bárbara Latorre. El Barça controló el segundo tiempo y economizó esfuerzos pensando en la Champions y en la remontada en el campo del Chelsea con la que sueñan todos los culés.

Minutos de oro para Júlia Bartel

Era un partido para que las jugadoras menos habituales y las promesas del filial pudieran mostrar su nivel. Para Júlia Bartel no fue un encuentro cualquiera, fue muy especial poder completar 90 minutos con el primer equipo. Después de un fin de semana espléndido en el que participó con dos de los cinco goles con los que el filial goleó al Espanyol, Jonatan Giráldez le dio la oportunidad de ser titular.

Eran sus primeros minutos en la Liga F de esta temporada. Bartel había debutado con el primer equipo del Barça en junio del 2021 sustituyendo a Vicky Losada contra el Eibar. En la actual temporada pudo debutar en la Champions contra el Rosengard.

Bartel, de 19 años, formó eje defensivo con Torrejón en la primera mitad mientras que en la reanudación ejerció de interior, una demarcación mucho más natural para la futbolista de Catellbisbal. La '14' del barça B femenino tiene una competencia enorme pero con partidos así puede ganarse la confianza de un cuerpo técnico que apuesta de manera desacomplejada por la cantera.