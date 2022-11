Bruna Vilamala se somete al test de SPORT

Un adelanto de la entrevista a la canterana del FC Barcelona, disponible en exclusiva en SPORT 13 preguntas sobre la delantera de Borgonyà que ha estado 13 meses fuera de los terrenos de juego, y 13 respuestas que nos da Bruna Vilamala

Bruna Vilamala (Borgonyà, 4 de junio de 2002), es una de las jugadoras que ha nacido con el ADN Barça. Su talento, su olfato goleador y sus rápidas conducciones llamaron la atención de los ojeadores del Barça. La delantera fichó por el club azulgrana para incorporarse a la categoría infantil, y ha ido quemando etapas hasta llegar al primer equipo.

Este lunes, en SPORT, podréis leer una entrevista exclusiva a la canterana que, tras su segunda lesión en el ligamento cruzado anterior, el pasado domingo 20 de noviembre, redebutó ante el Alavés en el Estadi Johan Cruyff.

Os dejamos un avance: Bruna Vilamala se somete al test más personal de SPORT. ¿Qué dorsal llevaría si no fuera el 19? ¿Quién es la mejor compañera de habitación en los desplazamientos? Y en estos viajes, ¿Qué no puede faltar en su maleta? Trece preguntas, trece respuestas cortas.

1.El mejor recuerdo futbolístico que tengas: Ayer cuando debuté o la Champions que ganamos.

2.El gol más especial: El gol contra el Tenerife que nos da la Liga. En el momento no, pero luego fue muy especial.

3.La mejor jugadora a la que te has enfrentado: No lo sé… Wendie Renard. Yo no he jugado contra ella, pero como equipo.

4.La mejor jugadora con la que has compartido vestuario: Alexia.

5.Tu canción favorita: 'La gent que estimo', de Oques Grasses.

6.Un hobbie: Jugar a fútbol, cualquier deporte.

7.Ídola o ídolo de la infancia: Messi.

8.El primer recuerdo que tienes del Camp Nou: Un partido que perdimos 2-0 contra el Elche.

9.Ahora que vuelves a viajar con el equipo, cual es la mejor compañera de habitación: Jana, siempre es mi compañera.

10.Qué no puede faltar en tu maleta? Las botas. O algo de psicología para estudiar.

11.El dorsal que llevarías si no fuera el 19: El 10.

12.Tienes algún ritual antes de los partidos? Tengo el ritual de no tener ningún ritual para no comerme la cabeza.

13.Y vemos que llevas siempre la misma goma de pelo, ¿tiene alguna historia? ¡Sí! Por mi abuela, que me ve por la tele. Un día llevé la goma blanca y me dijo: “Bruna, te he visto muy bien porque la goma se ve súper bien”, y entonces ahora siempre me la pongo porque sé que cuando ellos me ven, como no ven muy bien, pues me reconocen fácilmente. Y al final ahora toda la gente me dice "no te quites la goma blanca, que así sabemos quién eres".