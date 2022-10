Alexia: "La rodilla va respondiendo bien a las cargas"

La jugadora recibió la semana pasada su segundo Balón de Oro “Echo de menos el fútbol, pero voy bien. Las noticias son buenas", dijo la jugadora del Barcelona

Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro de fútbol, explicó que “la rodilla va respondiendo bien a las cargas” después de que se rompiera el ligamento cruzado anterior el pasado verano durante la concentración de la selección española previa a la Eurocopa.

“Echo de menos el fútbol, pero voy bien. Las noticias son buenas. Debo seguir el plan previsto, pero no puedo hablar de plazos. Eso lo va a marcar la rodilla. No voy a asumir ningún riesgo”, anunció Alexia, jugadora del Barcelona, ante los medios de comunicación antes de la celebración de la 2ª Gala Femenina del Fútbol Europe en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona. Preguntada por si el Barça vuelve a ser uno de los favoritos para llevarse la Liga de Campeones, no tuvo ninguna duda: “Entre los favoritos siempre hay los mismos. Los dos franceses, los equipos ingleses y alemanes, nosotras e incluso el Real Madrid, que está compitiendo muy bien. Estamos todos allí como prácticamente cada año”.

En la gala hay una gran presencia de jóvenes jugadoras azulgranas, como Claudia Pina, Salma Paralluelo y Júlia Bartel, todas ellas nominadas a premios. “Cada vez serán mejores. Mi generación creció en un entorno en el que, por ejemplo, los entrenadores no eran titulados. No era un entorno profesional. Ahora todo ha cambiado, así que las nuevas generaciones serán mejores y el espectáculo también”, sentenció Alexia.