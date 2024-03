Alexia: "¿Renovación? Todo el mundo sabe cuál es mi sueño"

Alexia Putellas volvió a saborear la titularidad después de su última operación de menisco y lo hizo para comandar la victoria ante el Brann (3-1) que clasifica al Barça para su séptima semifinal de Champions League, sexta consecutiva.

La de Mollet estacó que "estamos entre los cuatro mejores equipos de Europa, que es lo que nos debemos exigir". Y aseguró que la lesión ya pertenece al pasado: "La lesión ya ha pasado. Trabajo como una más, con la misma mentalidad y exigenca y con ganas de ayudar al equipo con el fútbol que tengo".

Más allá de la brillante clasificación para la penúltima ronda de la máxima competición europea, la capitana del Barça no eludió ninguno de los temas de actualidad que rodean al Barça y a ella misma, empezando por su renovación: "Todo el mundo sabe cuál es mi sueño, no hay más que decir. Estoy comprometida con el equipo, con el proyecto... no creo que se tenga que decir más".

"La selección me llamó y acudí"

Alexia restó importancia a la polémica que se creó por su convocatoria con la selección española cuando aún no tenía el alta médica: "Me llamaron y acudí, nada más. Soy profesional e intento estar siempre al cien por cien".

Lo que no quiso valorar es la reunión que las futbolistas del Barça han mantenido con los rectores de la Liga F para expresarle la necesidad de tomar medidas para elevar el nivel competitivo del torneo: "Me sorprende que salgan conversaciones privadas y preferiría no hablar de eso".

Con todo, dio alguna pincelada de lo que le gustaría al vestuario blaugrana, al elogiar al conjunto noruego: "El Brann es un buen equipo y ha hecho un buen partido. Por desconocimiento sabíamos poco de ellas, pero en los videos que nos pasó el cuerpo técnico vimos que todo lo que hacen tiene un porqué. Me ha gustado el Brann".