El 1x1 del Barça ante el Brann

El Barça se ha clasificado de manera brillante para su séptima semifinal de la Champions League, sexta consecutiva, después de derrotar al Brann (3-1). Aitana Bonmatí y Alexia Putellas han liderado a un conjunto blaugrana que ha vuelto a ser muy superior a las noruegas. Aitana, Rolfö y Patri Guijarro han firmado los goles, con una Graham que ha vuelto a ser un puñal por su banda. De las botas de la noruega han salido los dos últimos goles.

Así han estado las futbolistas de Jonatan Giráldez en la vuelta de los cuartos de final:

No hay lateral que pueda con ella. Empezó como un ciclón, rompiendo con su inigualable cambio de ritmo a cada apertura de Aitana y Alexia. Creó el segundo tanto, de Rolfö, llegando a línea de fondo y sirviendo un centro envenenado que la defensa noruega no pudo repeler. Y el tercero, de Patri, con otra internada calcada. Más intermitente de lo habitual, pero igual de decisiva. ¡Crack!

Fue una de las sorpresas en el once inicial decidido por Jonatan Giráldez y no defraudó. Incansable en la presión, fijó a las centrales, abrió huecos para las interiores y combinó siempre al primer toque sirviendo buenos balones a sus compañeras. ¡Un acierto!

6

Mariona Caldentey, Delantero

Imprecisa

Se movió y ofreció constantemente para crear superioridad en el centro del campo y dejar el carril a las incorporaciones de Rolfö, pero no tuvo la precisión habitual. Tuvo el gol en sus botas, tras un toque magistral de Alexia, pero no se atrevió a disparar de primeras y acabó permitiendo la reacción de la defensa noruega. Y en la segunda parte perdonó un mano a mano de los que no suele fallar.