El Barça no falla y estará en 'semis' por sexto año consecutivo

A semifinales por sexto año consecutivo. Se dice rápido, pero el FC Barcelona ha logrado normalizar lo extraordinario. Las azulgranas no fallaron en el Johan Cruyff, que acogió una vuelta llena de espectáculo digno de unos cuartos de Champions, e hicieron bueno el resultado de la ida, con goles de Aitana, Rolfö y Patri.

Sorprendió Jonatan Giráldez con tres ausencias destacadas en el once: Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Ona Batlle, aunque esta última estaba apercibida. Volvía Alexia a salir de la partida en una gran cita, en su posición natural, y lo hacían también Bronze y Brugts, en punta.

El guion fue parecido al del primer asalto en Bergen, con una intensidad abrumadora desde el primer segundo por parte de ambos equipos. Un Brann -alentado por una afición que se desplazó a Barcelona y que se hizo escuchar en el Johan- muy sólido y encerrado en la fase defensiva y que presionaba arriba y con marcajes individuales a las centrocampistas cuando salía de su área.

Espectáculo

Iba con todo el Barça, muy concentrado, a por el primero. Jugaba al primer toque para evitar sustos y buscaba portería a partir de centros laterales. Varias jugadoras buscaban el remate dentro del área y parecía que iba a ser más fácil marcar que en la ida. Generó suficientes ocasiones para hacerlo, pero faltó, como en la ida, precisión, esa asignatura pendiente en las eliminatorias de la Champions. Y que Aurora Mikalsen, como en Noruega, estuvo de diez bajo palos.

Las ocasiones más claras las tuvieron Graham, Mariona y Paredes -impecable en las vigilancias-, con un remate de cabeza que paró la guardameta escandinava. Y Walsh, muy agresiva en la presión y más atrevida con el disparo, lo intentó un par de veces desde fuera. No entró por poco. Y el Brann solo se acercó una vez al área de Cata Coll y se llevó un regate de la balear.

Muchas ocasiones y tres goles

Y apareció Aitana, Balón de Oro, en su competición favorita. Recibió de Brugts, tras un pase precioso de Alexia con el pecho, se internó dentro del área y, con la zurda, pese a la oposición de la defensa, superó a Mikalsen con un potente disparo por su derecha.

Merecía más el Barça y no dejó de buscar el segundo, que llegó con un poco de suerte. Entre Mikalsen y Stenevik no lograron rechazar un centro de Graham que cayó al pie de Rolfö. No perdonó la sueca.

Las tuvo el Barça para hacer el tercero. Mariona falló un mano a mano con la guardameta noruega y un remate de Rolfö se estrelló contra la madera. Y entonces llegó el gol del Brann, que pilló por sorpresa a Bronze. Fue obra de Svendheim tras una rápida transición. Supo aguantar el Barça y Patri Guijarro hizo, casi al final, el tercero. El próximo paso para estar en la deseada final de Bilbao es el Chelsea. No será fácil. Pero ahora toca disfrutar