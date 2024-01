Leo Messi prolonga su reinado

Es, y será, el mejor de todos los tiempos. Leo Messi ha ganado el primero The Best 2024 y prolonga, así, su reinado en los premios individuales. Aunque ha pillado por sorpresa a prácticamente todo aficionado del fútbol, ya que quien partía como gran favorito para llevarse el galardón era Erling Haaland.

Cuando parecía que Erling Haaland iba a hacer realidad un escenario que era casi imposible de imaginar, llegó Leo Messi para hacerle despertar del sueño. Era el elegido para poner punto y final a la hegemonía de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en los premios individuales, pero no ha sido así.

SOLO PODÍA QUEDAR UNO

De hecho, ha estado tan reñido que Messi y Haaland han empatado a puntos en las votaciones y se ha tenido que recurrir a un artículo de las normas de la FIFA del premio para desempatar. Ambos sumaron 48 puntos, pero el artículo 12 de las Reglas de Premiación explica que en caso de empate se impondrá el que más veces haya recibido cinco puntos de los votos de los capitanes.

El argentino logró 13 puntos de los votos de los capitanes, por los 11 del noruego.

SIEMPRE MESSI

El crack argentino es el futbolista que más veces ha conquistado este trofeo, que ha tenido tres denominaciones y etapas distintas. Desde su creación en 1998 hasta 2009 se mantuvo com 'FIFA World Player', cuando se fusionó con el Balón de Oro, pasó a llamarse 'FIFA Balón de Oro' hasta 2015, y desde 2016 recibe el nombre de 'The Best'.

Messi ganó el último con la denominación original, cuatro con el torneo fusionado, y lleva dos con la actual denominación. Por lo que, con el que acaba de ganar, ya suma ocho. Y le sigue Cristiano Ronaldo con cinco trofeos.

UN AÑO DE CAMBIOS

Leo Messi puso rumbo a Miami el pasado verano para unirse al Inter de Miami y iniciar, así, una nueva etapa en su carrera. Fue clave para levantar la Leagues Cup, el que fuera su primer título con su nuevo club.

Leo Messi, feliz en el Inter de Miami / @InterMiamiCF

Un galardón que, sumado a la Ligue 1 que cosechó en la temporada 2022/23 con el PSG, han sido decisivos para que se haya llevado este premio. La Copa del Mundo de Qatar 2022 no computaba para el premio.