Aitana: "Me gustaría ser directora deportiva"

Aitana Bonmatí fue elegida por el jurado como la mejor futbolista catalana de la pasada temporada, un premio que recibió la actual Balón de Oro en la 'Gala Estrelles del Futbol Català' de la Federació Catalana de Futbol y celebrada en la 'Antiga Fàbrica Estrella Damm'.

La centrocampista azulgrana siempre tiene las ideas muy claras y aunque le quedan muchjos años de brillante trayectoria futbolística, expresó sus pensamientos de cara al futuro. "De momento no me lo planteo, porque espero jugar muchos años, pero me gustaría ser directora deportiva", explicó Aitana, para a continuación, puntualizar: "Tanto de femenino como de masculino".

David Bernabeu

Un 2023 para el recuerdo

Aitana está completando un 2023 inolvidable pero la competición ni le deja tiempo para reflexionarlo. "El fútbol, como la vida, pasa muy rápido y siempre hay nuevos retos. No he tenido tiempo de valorar todo lo que he y hemos conseguido. Cuando esté retirada, pensaré que el 2023 fue el mejor año de mi vida", explicó.

Y volvió a mostrar su compromiso y sus valores. "Siendo mujer tengo la obligación de cambiar pensamientos. Siempre estoy pensando en qué puedo hacer fuera del fútbol".

Hasta se bromeó con la posibilidad de presidir la Generalitat de Catalunya. "Nunca digas que no", fue su respuesta. Antes, la Balón de Oro de este 2023 había confesado que el de mejor jugadora catalana es "el premio es el que más ilusión me hace, porque llevo Catalunya siempre en el corazón".