Santi Ballesté: "Tenemos entre ceja y ceja el ascenso del Hospi"

'Tots som de L’Hospitalet’ es el título de la magna obra dedicada a todos los futbolistas que han jugado en el primer equipo del Centre d'Esports L'Hospìtalet, club del grupo 5 de Tercera Federación. Quizá resuma las ilusiones que el presidente, Santi Ballesté, compartió con SPORT en una visita de la junta directiva del club a nuestra Redacción, que desde hace algo más de un año también está en L’Hospitalet de Llobregat.

Han pasado casi siete años y el presidente sabe que aún hay mucho trabajo por hacer. En lo deportivo, está satisfecho con la apuesta por Héctor Simón como entrenador y, pese a que al final de la primera vuelta el Hospi estaba fuera de las posiciones de promoción de ascenso a Segunda Federación, considera que remontará. En lo social, reconoce que aún quedan algunas asignaturas pendientes, pero reconoce que hasta ahora se ha logrado el objetivo de "salvar al club". Mirando hacia adelante, pide a los clubes de la ciudad que se unan al proyecto y está convencido de que si el Hospi quiere crecer, debe convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva, con el apoyo de sus socios.

Acompañado por los vicepresidentes Carlos Torres y Mónica García Solanas; el director general, Xavi Escaich; el presidente del filial Gornal, Josep Farré y los miembros del departamento de Prensa del club Òscar Milla y María Martínez, Ballesté fue recibido por el director de SPORT, Lluís Mascaró, a quien obsequió con un ejemplar del mencionado libro 'Tots som de L'Hospitalet', escrito por el historiador de la entidad Domingo Casanova. A partir de aquí, una charla distendida repasando la situación de presente y de futuro del Hospi.

¿Cómo definiría Santi Ballesté el status del CE L'Hospitalet en la ciudad?

La importancia que tiene el CE L’Hospitalet en la ciudad es máxima. Además de jugar a fútbol, hacemos una labor social muy importante, teniendo en casa prácticamente 650 jugadores y jugadoras. Y este año hemos cerrado el círculo: tenemos fútbol masculino y femenino, además del fútbol inclusivo que nos da un plus muy importante. Finalmente, hemos cerrado con los veteranos. Estamos en todos los ámbitos de la ciudad que se puede tener en el mundo del fútbol.

Llegó al club en 2016. ¿Qué balance hace de su gestión?

Cuando llegamos a la presidencia, hace seis años, teníamos un objetivo: salvar el club. Estuvo en una situación económica tremenda, con inspecciones de trabajo y Seguridad Social que arrastraba el club desde hacía tiempo. Estoy convencido y seguro de que esto está salvado y debemos sentirnos orgullosos de que esto sea así. Todos los esfuerzos que se han hecho estos años a nivel económico han sido para arreglar este problema. Por tanto, a partir de ahora podemos empezar a invertir en el primer equipo. El fútbol base está muy bien. Hemos recuperado todo lo que teníamos e incluso un poco más de cómo estábamos antes. Esta temporada va a ser muy buena para nuestra cantera.

Lo que sigue costando es 'enganchar' al público para que acuda en masa al Estadi...

Tenemos un problema endémico: estamos a pocos metros de los campos de Barça y Espanyol, se puede decir que geográficamente entre los dos estadios. Además, hay muchos acontecimientos televisados gratis o casi gratis, lo que supone que el público no se desplace a ver partidos. El tercer problema es que aunque estamos en la ciudad, estamos algo apartados, en la periferia y cuesta que la gente venga. Todo eso se suma y nos damos cuenta de que es muy difícil, por no decir imposible, llenar las casi 7.000 localidades de nuestro campo, a no ser que estuviéramos en una categoría muy alta. No obstante, cuando vamos por otros campos de Catalunya, también vemos que hay entre 500 y 1.000 personas de aforo habitualmente. Por tanto, estamos en el mismo nivel que los demás.

A veces cuesta creer, teniendo en cuenta el número de habitantes de L'Hospitalet...

Sí que es cierto que en una ciudad con 270.000 personas, deberíamos tener más gente con ese sentimiento de identidad por el Hospi. Eso es lo que estamos intentando y por nosotros no queda. Nuestro director general, Xavi Escaich, está realizando una labor extraordinaria. En el apartado de prensa se está teniendo mucha repercusión en las redes. Tenemos presencia en todos los acontecimientos que se realizan en la ciudad y debemos agradecer al Centre Comercial La Farga que nos ceda instalaciones para realizar las presentaciones de jugadores, camisetas… Estamos intentando entrar en la sociedad. Durante muchos años no ha sido así y estamos intentando arreglar esta situación.

Háblenos de su junta directiva...

Por encima de todo, somos un club democrático. Yo no soy presidencialista y toda mi junta lo sabe. Todo se aprueba por unanimidad, no salimos de la sala de reuniones hasta que todos estamos de acuerdo y convencidos de las decisiones que tomamos. Incluso últimamente lo hicimos con la incorporación de Josep Farré, presidente del Gornal.

¿Cómo están las relaciones con el Ayuntamiento?

Estamos encantados. Hay un gran feedback por las dos partes, aunque hay cosas que no podemos controlar y pienso que el Ayuntamiento tampoco. Las instalaciones no son propias y pertenecen a la Administración. Nosotros querríamos realizar el propio mantenimiento de las mismas, porque ahora tenemos que pedir permiso hasta para colgar un cuadro. Las empresas a las que les adjudican el mantenimiento deben entregar un aval económico, en función del coste que puede tener toda la instalación. Nosotros no podemos llegar a ese aval. Teníamos una situación heredada y nos ha costado mucho llegar adonde estamos. Cuando vamos a pedir un crédito a un banco, nos dicen que no, que la entidad aún no tiene suficiente solvencia –que la tendrá, estoy seguro- como para que los bancos confíen en nosotros. Eso nos facilitaría mucho la vida, pero la Ley es la Ley y no podemos ir en contra.

Hablemos de la situación deportiva. Al Hospi se le considera favorito para el ascenso a Segunda Federación, pero lo vemos en media tabla.

La primera vuelta no ha sido como deseábamos. Hay un equipo, el Europa, que ha tomado mucha ventaja y es muy difícil poderlo atrapar. Pero nosotros sí o sí estaremos en el play-off. Solo estamos a dos puntos de esa zona y creo que no tendremos problemas. Lo que pasa es que en el fútbol, como en la vida, las pequeñas diferencias son insalvables. Eso es lo que nos ha pasado en la primera vuelta. Hemos perdido seis puntos en casa en el tiempo añadido. Con esos seis puntos estaríamos segundos.

Y al frente un técnico joven, Héctor Simón. ¿Contento con esta apuesta?

Héctor es un entrenador con talento y muy bueno. Recuerdo que cuando entré, hace seis años, dije que no quería cambiar nunca de entrenador… ¡y llevo cinco! Tengo claro que los grandes entrenadores son los que tienen el vestuario controlado. Después hay una cosa que se llama actitud. Y el entrenador debe saber motivar a sus jugadores, imprimir un carácter diferente. Héctor ya lo ha conseguido y hará que en esta segunda vuelta el equipo tenga la mentalidad ganadora que quizá nos ha faltado.

Por cierto, sigue el mismo sistema de promoción, que asegura el ascenso del campeón pero no del otro catalán que supere el play-off local, implantado por la pandemia. ¿Cambiaría al sistema anterior?

Desde luego. Incluso la temporada pasada nos apareció una nueva categoría, la Primera Federación, con lo cual es más difícil llegar a la elite. La regularidad debe contar. Además, hay que sumar los posibles descensos no compensados. Eso no es justo. Por nuestra parte, me gustaría que volviéramos a la situación de antes en cuanto a las promociones y también en número de equipos. debería haber 20 ó 22 en Tercera en la Liga regular.

Esta temporada el club tiene un filial, el Gornal...

Es un paso intermedio en nuestro fútbol. Cada año subimos dos juveniles al primer equipo, pero hay mucha distancia para el resto de futbolistas que sale de nuestra cantera. Con este L'Hospitalet B se recorta mucho esta distancia. Y más este año, en el que esperamos que también el Juvenil A pueda subir de categoría.

Un club con su propia historia que se integra dentro de la entidad...

Pues sí. Así como con el Gornal nos entendimos casi sin hablar, integrando por unanimidad a su presidente, Josep Farré, en nuestra junta directiva, en otros casos cuesta más porque hay muchos egos. Tenemos un club al lado de casa, la Unificació Bellvitge, del que solo nos separa un muro. Es una pena que no estemos unidos. Nunca ha habido manera. Pero lo cierto es que tenemos que seguir todos juntos, que el Gornal siga con nosotros y nos gustaría que otros clubs de la ciudad también se puedan sumar al proyecto. De hecho, recuerdo que el CE L’Hospitalet ya fue en su día fruto de la unión de tres clubes de la ciudad. Queremos repetir la historia, intentar que con la unión de muchos clubes todos podamos ser más grandes.

Hablaba antes de que en el aspecto económico la entidad está salvada. ¿Y el camino a seguir?

Pienso que la única manera que tenemos de crecer es convertirnos en Sociedad Anónima Deportiva. Sé que a muchos socios no les gustaría, pero si no, estaremos toda la vida sufriendo para subir de categoría, con miles de esfuerzos llegar a Primera Federación, pero sin inversión económica es muy difícil. Deberían conjugarse todos los astros para que todo saliera bien. En esa SAD deberían colaborar todos los socios del club, no seremos excluyentes sino todo lo contrario, y ese sería el deseo de poder acabar no sé si esta temporada, pero quizá sí el año siendo una realidad para tener una plataforma de lanzamiento para lograr nustros objetivos.

Por último, un deseo para su Hospi en este 2023.

El objetivo de este año es el ascenso a Segunda Federación. Lo tenemos entre ceja y ceja. Pero siempre les digo a mis compañeros de junta que debemos estar tranquilos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Lo seguiremos haciendo porque nos dedicamos en cuerpo y alma. Vamos a intentar llevar al equipo adonde se merece, que como mínimo debe ser la Primera Federación.