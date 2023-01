El Prat junta a Mousa y Elhadji tras 14 años

El mercado de invierno ha hecho posible que ambos hermanos, tras carreras separadas, compartan vestuario En su barrio sí habían jugado juntos en la calle, y solo se han visto las caras en algún duelo amistoso

El futbol es veces caprichoso, y el caso de los hermanos Baldeh es una prueba de ello. Tras 14 años jugando cada uno en un equipo, este mercado de invierno ha querido juntarlos en el Prat. Pepe Delgado, secretario técnico potablava lleva años detrás de Mousa, y ahora, lo ha hecho posible para reforzar al cuadro de Pedro Dólera.

El mayor es Elhadji (2-8-90), que como amateur ha jugado en el Europa, Júpiter, Martinenc, Sant Andreu, Cerdanyola, y una aventura en Grecia, pero casi siempre en Tercera División. Por su parte Mousa (2-8-91), lo ha hecho en L’Hospitalet, Olot, Nàstic (Segunda A), Badalona, Lleida, Linense, Eldense y Tudelano, casi todos en Segunda B.

El domingo en Olot fue su primer partido en el mismo equipo, y Elhadji comentó: “Es una alegría y orgullo, porque todos estos años hemos estado en equipos diferentes y hasta ahora no hemos coincidido en ningún equipo, porque en el Europa cada uno estaba en su respectivo equipo y no llegamos a coincidir”. Mousa contó a Sport como fue su fichaje: “Hable con Pepe, y luego me llamó el mister, que tenía interés, y eso me llamó la atención. Se lo comenté a mi hermano, pensé que era una buena oportunidad y había que aprovecharla. En Olot el domingo fue un partido más, pero verlo a él me dio alegría, aunque las emociones las dejamos a un lado hasta que finalizó el partido”.

Elhadji ve a si a su hermano: "Tiene mucha calidad y potencia, puede jugar en varias posiciones y es un jugador muy trabajador". Por su parte Mousa ve así a Elhadji: "Es un jugador con mucha potencia, que cuando arranca es imposible pararlo. Oxigena mucho al equipo porque aguanta el balón, además es buen rematador y tiene buen tiro. Es lo que se le pide a un delantero".

Mousa y Elhadji, en el Sagnier | I.C.

Abdul es el tercer hermano

La familia no acaba aquí, pues en la Montañesa juega el hermano pequeño, Abdul, y quizá algún día se podría juntar con ellos. Elhadji dice al respecto: “Sería la alegría total. Es un chaval que sigue trabajando, aun tiene 24 años, sigue trabajando y le queda mucho por delante. Hace poco que entró en la rueda esta de Tercera y haber si sigue mejorando poco a poco y se mete más arriba”.

Europa, último club en común

Elhadji y Mousa solo han coincidido en el mismo club en la campaña 08-09 cuando ambos militaban en los juveniles del Europa. Curiosamente el mayor jugaba en el juvenil C y el menor en el B, que militaba en Liga Nacional (25 partidos y 5 goles). El buen trabajo de Elhadji le hizo pasar directamente al juvenil A, de División de Honor (9 partidos y 5 goles), que entrenaba Ángel Gómez. Y no solo eso, sino que llegó a jugar con el primer equipo en Tercera División. Jose Angel Valero le hizo debutar en campo del Cassà jugando los 90 minutos, y también fue titular en casa ante el Palamós.