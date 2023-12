Poner el cerrojo, un "objetivo prioritario" del Cornellà

El equipo de Gonzalo Riutort ha encajado en sus últimos seis partidos, donde sólo ha logrado un triunfo “Nos está costando dejar portería a cero y lo que nos están generando nos está penalizando”, dijo el técnico

Calma tensa en el Cornellà. El equipo de Gonzalo Riutort está en la zona medio-baja de la tabla, con un margen prudencial respecto al descenso, pero no el suficiente como para respirar del todo tranquilo. La realidad es que al equipo le está costando enlazar triunfos -sólo lo hizo a principios de septiembre- y ahora ha vuelto a sumar dos derrotas que encienden de nuevo las alarmas. Especialmente preocupan los goles encajados, no en vano hace mes y medio que los verdes no ponen el cerrojo entre palos.

“Estamos encajando, nos está costando dejar portería a cero, cosa que para nosotros siempre ha sido un objetivo prioritario. No nos generan muchísimas ocasiones y lo que nos están generando nos está penalizando”, lamentó Gonzalo Riutort en declaraciones a los medios del club.

El preparador de los del Baix Llobregat incidió además en cómo afectan mentalmente estos tantos a sus pupilos. “A veces ha sido una penalización que nos ha pesado mucho durante el partido. Es cuestión de mantener la concentración, no hay momentos para desconectar. Estoy convencido de que habrá una buena versión del equipo”, añadió Riutort, ya centrado en recibir al Rayo Majadahonda.

El cuadro majariego visita este sábado (18.00h) el Municipal Palamós-Costa Brava, donde el Cornellà ha vuelto por los trabajos en el campo número 1 de la Ciudad Deportiva Dani Jarque en el que había regresado temporalmente. De hecho, su última derrota contra el Barça Atlètic ya fue en suelo gerundense y en su segundo partido seguido como local el equipo espera poder resarcirse.

“Siempre hemos dicho que tenemos que focalizar al lado positivo. Cuando logras un buen resultado no te tiene que relajar, sino dar confianza y cuando es negativo no es cuestión de lamentarse y empezar a dudar, sino de darle la vuelta y rebelarnos”, valoró Riutort. “El equipo hace muchas cosas bien, pero hay otras a mejorar. Es siempre un reto semanal el mejorar en las pequeñas cosas. Tenemos ese punto de ambición”, aseveró.