Maldonado, un eterno en el club de los eternos

El extremo del FC Santfeliuenc lleva en el primer equipo desde la temporada 2008/09 A lo largo de su carrera, 'Maldo', ha sido dirigido únicamente por Andrés González, técnico del club desde hace 15 temporadas

Desde su debut como jugador del Santfeliuenc FC en la temporada 08/09, durante su etapa juvenil frente al Roquetenc de Preferente, Daniel Maldonado Lorente 'Maldo', se ha abonado a un pequeño círculo de futbolistas que defienden los colores de un mismo club a lo largo de toda una carrera. Al menos, en el fútbol catalán, el romance de un futbolista con un mismo club es difícil de contemplar. Por eso mismo, los pocos futbolistas que han brillado en esta faceta, se consagran como leyendas en sus respectivos equipos.

Indagando en la carrera futbolística de 'Maldo', es más rocambolesco aún si cabe, la presencia de Andrés González, técnico del Santfeliuenc FC y probablemente la persona más importante en la carrera del extremo catalán. Esto se debe a que el míster, Andrés González, ha sido el entrenador de Maldonado durante las 14 temporadas que lleva en el primer equipo.

"Te diría que es como mi padre futbolístico. Me dio la oportunidad de debutar siendo aún juvenil y seguramente gracias a él hoy estoy donde estoy. Me he encontrado a mucha gente importante en el camino, pero podríamos decir que es uno de los pilares fundamentales en mi carrera futbolística", asegura Maldonado sobre la figura de Andrés.

Por si fuera poco, en esta lista de longevos del club catalán también deberíamos añadir a: Miguel Ángel Campoy desde 2008 en el 'Santfe' (Delegado y Vicepresidente), Alberto Prieto desde 2008 (Presidente) y Joserra desde 2009 (Exjugador y segundo entrenador).

Además, el míster de 'Maldo', Andrés González, también ha querido tener unas palabras para él: "Entrenar a Maldonado durante 14 años significa mucho para mí. Principalmente, para que esto se diera los dos hemos tenido que tener ambos mucha paciencia. 'Maldo' como persona es un 10. Además de la calidad futbolística que todo el mundo conoce, es un jugador muy sacrificado, que a nivel de esfuerzo y compromiso es único", explica sobre alguna de las claves de su longevidad en el club.

Nada más lejos de la realidad, la historia de Maldonado no se aleja de la que cualquier vecino de Sant Feliu de Llobregat podría llegar a soñar. Para llegar a estas cotas de 'One Club Man', Daniel Maldonado debe sentir la camiseta que viste y así lo confiesa a SPORT. "Significa mucho para mí, es el equipo de mi pueblo donde empecé a dar mis primeras patadas a una pelota. Por lo tanto, es un privilegio para mí llevar 14 temporadas defendiendo este escudo, mi escudo. No puedo estar más orgulloso".

Ejercer de capitán para jugadores como Maldonado es inherente, pero siempre, antes o después, un 'One Club Man' acabará luciendo el brazalete, un símbolo para muchos, importante. En una época que se hace difícilmente ver como los clubes pueden mantener a los jugadores, 'Maldo', considera una suerte la situación que le ha tocado vivir. "Nunca llegue a pensar que podría tener una carrera tan larga en un mismo equipo, pero por suerte ya llevamos 14 temporadas", añade el '7' del 'Santfe'.

Nada dura para siempre, o eso dicen. La relación de Dani Maldonado y el Santfeliuenc FC va más allá de la etapa de jugador del futbolista, así lo asegura el extremo: "La idea es seguir ligado al club y aportar mi experiencia de otra forma".

También, 'Maldo', habla con SPORT sobre su futuro más cercano, "Eso nunca lo sabe uno, cuando tienes cierta edad, a veces crees que puedes seguir aportando más y a la vez puedes estar equivocado, ya sea por el rendimiento, por las lesiones, etc. Todo tiene un fin, pero por el momento espero que sea más tarde que pronto".

Pep Guardiola encaraba la primera temporada como entrenador del FC Barcelona, Rafa Nadal tenía en su poder únicamente 4 Roland Garros, Lebron James no había divido la ciudad de Cleveland, Cristiano Ronaldo jugaba bajo las órdenes de Ferguson u Obama llegaba a la Casa Blanca. Así estaba la actualidad cuando Andrés González decidió utilizar a 'Maldo' en un partido de preferente contra el Roquetenc.

Las lesiones en algunos momentos de su carrera han sido la mayor losa del extremo en su carrera. Igualmente, el rol de Maldonado en el equipo va más allá que vestirse de corto y saltar al terreno de juego. "Un jugador veterano como es él, siempre esperas que sea un ejemplo para los demás", explica Andrés.

Igualmente, el '7' cuenta con un bagaje de 318 partidos, 29 goles y 14 temporadas, el extremo. Tras centenares de momentos junto a su apreciado técnico, 'Maldo' resume cómo ha sido estar bajo sus órdenes: "Ha sido una experiencia irrepetible. Una relación unidireccional, compartiendo siempre los mismos objetivos, celebrando los buenos momentos y sufriendo juntos los malos".

Ahora mismo, el equipo es tercer clasificado en Primera Catalana con 42 puntos en su haber a falta de 9 jornadas por disputarse. En busca del ascenso, 'Maldo' cree en una vuelta a Tercera RFEF de su 'Santfe': "Es complicado, pero mientras haya posibilidad siempre seguiremos creyendo y luchando", añade.