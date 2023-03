Gonzalo Riutort: "El Cornellà y yo nos retroalimentamos"

El entrenador de la UE Cornellà cumple su primer año al frente del primer equipo verde “Soy ambicioso. Siempre intento mejorar y mirar hacia adelante… y el club, también”, indicó el técnico

Nos recibe una mañana, al acabar el entrenamiento, en el Municipal de Cornellà. Justo al lado, un RCDE Stadium en el que la UE Cornellà se ve obligada a jugar por una normativa que no es igual para todos, pero que ha obligado a los verdes al traslado. Gonzalo Riutort Armillas (Barcelona, 16 de enero de 1986) cumplió este 21 de marzo su primer año como entrenador de su primer equipo sénior.

Una sesión de fotos con David Ramírez antes de sentarse a charlar en una de las salas del recinto de Cornellà. Con él se podrían utilizar aquellas siglas de JASP que definen a una serie de ocupantes de los banquillos de la Primera Federación (Dani Vidal, Miki Lladó…). Ya saben, Jóvenes Aunque Sobradamente Preparados. Y, como verán en el caso de Riutort, con las ideas muy claras.

¿Cómo calificaría su primer año al frente de un equipo de Primera Federación?

Positivo, sin duda. Las circunstancias de mi debut la temporada pasada eran muy complicadas. Se consiguió un objetivo que era difícil en ese momento, pero a la vez positivo para poderle dar continuidad en esta segunda temporada. Ahora, el equipo está compitiendo muy bien y quizá en los últimos partidos los resultados no muestran la buena sensación que tiene la plantilla.

¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento durante este año al frente del Cornellà?

Sinceramente, el mejor fue en Castalia, el día que conseguimos la permanencia en Primera Federación. El peor fue en la jornada 3 de esta temporada. Fue un inicio muy complicado por diferentes circunstancias y no acabábamos de encontrar la línea.

Gonzalo Riutort, manteado en Castalia el día de la salvación del Cornellà, la temporada pasada | UE CORNELLÀ

¿Recuerda el momento en que le propusieron ser el entrenador del primer equipo del Cornellà?

Por supuesto. Fue una llamada de Andrés Manzano -el director general de la UE Cornellà-. Estuvimos hablando y me dijo que qué me parecía esta posibilidad. Solo hubo una premisa por mi parte. El compromiso de la plantilla en ese momento. Yo no era conocedor del estado del vestuario entonces y mi única pregunta fue si los jugadores estaban comprometidos o no. Me dio un sí rotundo y el resto fue rodado.

Hasta ese momento, una carrera íntegramente en los banquillos de base…

Todo son etapas y momentos. Realmente, no encuentro nada a faltar, aunque es cierto que aunque haya diferencias entre una categoría profesional y el fútbol base, hay experiencias y situaciones en mi formación que me han enriquecido y me han ayudado. No es una cosa tan diferente.

Gonzalo Riutort, en acción en un partido del Cornellà en el RCDE Stadium | DAVID RAMÍREZ

Se hizo cargo del equipo cuando estaba en zona de descenso. ¿Pensaba que un año después a la misma altura estaría en la situación que está?

Parece un tópico, pero me cuesta mucho hacer proyecciones y mirar a medio o largo plazo. Considero que tiene poco sentido. Puedes tener una idea, una ambición, pero lo que intento transmitir a mis jugadores es que nos tenemos que centrar siempre en lo inmediato. Se trata de dar pequeños pasos. Nos centramos en el día a día y sabemos que el objetivo es conseguir la permanencia. No olvidemos que bajan una cuarta parte de los equipos de esta categoría. Estamos bien, sobre todo porque el equipo está compitiendo muy bien. Las sensaciones son muy buenas. Aún queda mucho camino y tampoco tenemos que mirar más allá.

Transmito a mis jugadores que siempre debemos centrarnos en lo inmediato, no mirar más allá

Y encima este año no pueden jugar en su Municipal por normativa. ¿Afecta tener que ejercer de local en un estadio con el aforo del RCDE Stadium?

Es cierto que es una circunstancia muy diferente. La temporada pasada, siempre se transmitía que jugar en casa nos daba un plus. El reto era mantener esta sensación en un estadio muy diferente, por esta sensación de frialdad dada la gran capacidad del estadio, pero no tenemos que olvidar que el fútbol es de los jugadores. Es un equipo muy capaz de competir en casa y también fuera. Tenemos unos números muy regulares en ambos casos.

Primera Federación, ¿sí o no?

Desde su punto de vista, ¿la Primera Federación tiene futuro?

Creo que eso debe surgir desde la reflexión de muchos estamentos. Como entrenador, puedo hablar de una pequeña parte. Están el tema económico, social… hay muchas variantes y tampoco no soy quién para realizar según qué opiniones. Pero he de decir que es una categoría muy atractiva. Pasar de cuatro a dos grupos en la tercera categoría nacional aumenta el nivel. Sólo hay que ver que quienes componen esta categoría son los equipos que solían disputar el play-off y que eran los proyectos para subir. Es muy atractiva a nivel deportivo y lo vemos en los jugadores y los proyectos que la componen, pero soy consciente de que a nivel económico y logístico hay situaciones muy complicadas de gestionar.

Gonzalo Riutort, durante la entrevista con SPORT | DAVID RAMÍREZ

¿Le está sorprendiendo algo esta temporada en el grupo 2?

Hay muchos proyectos muy ambiciosos, sobre todo porque así lo verbalizan, pero es lógico que alguno no funcione. Es difícil hacer quinielas porque la categoría es muy grande, muy competitiva, con presupuestos muy elevados y que nos dificultan mucho la situación en cada partido.

Décimo clasificado, con 37 puntos. Prácticamente a la misma distancia de la zona de play-off que de la de descenso. ¿El Cornellà está donde tiene que estar?

Sí. Tenemos que valorar dónde estamos. Somos conscientes de qué club somos. Un club humilde, con los recursos que tenemos, pero nuestra máxima es “mínimos recursos, máximo rendimiento”. Debemos tener esa exigencia y ambición, pero intentar no perder de vista contra quien estamos compitiendo, con transatlánticos como Murcia, Castellón… históricos con muchos recursos. Tenemos que intentar disfrutar del camino. Ser conscientes de lo que estamos disfrutando. Competir en esta categoría tiene mucho valor.

¿Qué es el Cornellà para Gonzalo Riutort?

Es mi casa. Soy joven, tengo un recorrido relativamente corto, aunque es verdad que empecé a entrenar muy pronto y tengo la particularidad de que sólo me he movido en dos clubes, el Europa y en el Cornellà. Para mí no deja de ser extraño en tantos años estar solo en estas dos entidades, pero también estoy muy a gusto. Yo siempre he sido muy competitivo pese a entrenar en el fútbol base. He podido llegar a División de Honor Juvenil. Y esta ambición que he tenido siempre me ha permitido no encontrarme un techo. La prueba está en que he llegado al primer equipo. Club y yo hemos ido de la mano en este proceso de continua evolución. Al final nos retroalimentamos. Soy ambicioso, siempre intento mejorar, mirar hacia adelante. Y el club también. No es sólo vivir este sueño, sino dar aún más nivel y no estar conformes, sino querer siempre algo más.

Gonzalo Riutort conoce muy bien el banquillo local del Municipal de Cornellà | DAVID RAMÍREZ

Es uno de los entrenadores más jóvenes de la categoría, con mucho camino por delante. ¿A dónde le gustaría llegar en los banquillos?

Insisto en no mirar muy más allá pero tampoco ponerme ningún techo. A nivel empresarial, está bien fijar objetivos a nivel estratégico que acostumbran a ser a tres, cuatro o cinco años, pero los objetivos operativos a corto plazo son los que te llevarán a lograrlo. Es como en los partidos. Tenemos que ganarlos. Está muy bien pero, ¿qué hacemos para ganarlos? Decir que quiero ganar no te acerca a la victoria sino que se trata de centrarte en qué has de hacer para tener más números de ganarlos.

¿Cuáles han sido sus referentes en su formación como entrenador?

Sinceramente, no he tenido un referente muy claro. Parto de la base de que nos tenemos que adaptar a las situaciones. Al club, al campo, a la plantilla… me gusta tener diferentes opciones, aprender de diferentes entrenadores que tienen sus ideas e intentar coger cosas de uno u otro. Soy más bien autodidacta. Primero, porque deje de jugar cuando era juvenil de segundo año y, por tanto, nunca he jugado en un primer equipo ni he tenido recorrido como futbolista amateur ni profesional. Y segundo, porque siempre he sido primer entrenador. Podría haber estado como segundo o dentro de un cuerpo técnico, pero siempre me ha tocado ejercer de primero. El día a día me ha ido dando experiencias que al final vas haciendo tuyas. También hoy en día tenemos la gran suerte de poder ver mucho fútbol, charlas con entrenadores, análisis… Y más que referentes de primer nivel, a mí por ejemplo me gusta ver un partido de Segunda División porque hay un gran enriquecimiento táctico allí. No hace falta que sea un partido de primer nivel. Todo eso te ayuda. Cuando necesitas la titulación tienes que ir al curso de entrenadores, pero lo que más me enriqueció no fue la teoría que imparten, sino compartir experiencias con otros compañeros como Iván Palanco, Jordi Roger…

Acaba de mencionar a un verdadero ídolo de la afición del Cornellà, sobre todo en su etapa de entrenador.

Sí. En su día ayudó a que yo viniera en mi primera experiencia en el fútbol base del Cornellà.

¿Le pidió consejo para decidirse a entrenar al primer equipo?

Hablé con él porque tengo muy buena relación, pero sinceramente he de decir que no pregunte a nadie su opinión porque lo tenía muy decidido. Lo único que me preocupaba era cómo combinarlo a nivel laboral y familiar.

Para acabar, después de un año exacto al frente del equipo, ¿qué mensaje le transmite a la afición del Cornellà?

Tenemos una masa social muy fiel. Somos los que somos pero soy consciente de ello y estoy muy agradecido por lo que nos ayudan y suman. Sobre todo recuerdo los últimos partidos de la temporada pasada, en los que nos apoyaron para conseguir el objetivo de la salvación. Sabemos que la gran capacidad del estadio no ayuda, pero estamos muy contentos de todos los que vienen a animar. Nosotros tenemos que ser ambiciosos, competir bien en cada partido, darlo todo en el campo, pero todos tenemos que ser capaces de disfrutar. El club está en su mejor momento y debemos ser conscientes de ello. A veces el día a día no permite poner en perspectiva todo lo que hacemos. Pero piensa en el partido contra el Eldense. Fue espectacular. Es muy difícil conseguir aquel ambiente en el RCDE Stadium y lo lograron. A ver si somos capaces de repetirlo más veces. Nosotros intentaremos darles argumentos para que vengan y ojalá podamos repetir.