Llega el 'día D' para el Sabadell

Diez meses de sufrimiento condensados en 90 minutos. El Sabadell necesita ganar en Lugo (sábado 19.00 horas) y esperar otros resultados para alcanzar la ansiada permanencia en una última jornada diabólica.

Unos 300 seguidores arlequinados estarán presentes en el Anxo Carro lucense para toda una final. De nuevo el público ha respondido como en las grandes ocasiones, teniendo en cuenta los 2.000 kilómetros, ida y vuelta, que les esperan.

Óscar Cano, técnico de los vallesanos, resaltó en la previa que “ganando nuestro encuentro, tendremos muchas opciones de permanencia. Veo un buen clima y una atmósfera muy positiva en el vestuario. La preferencia es que ganemos nosotros, eso lo primero. Sólo me importa lo que suceda en nuestro encuentro”.

Y es que el Sabadell podría llegar a salvarse con un empate si pierde el Fuenlabrada, pero el vestuario se ha conjurado para ganar. “No hace falta motivar a nadie, todos sabemos lo que nos jugamos y tenemos la sensación de que podemos ganar en cualquier campo”.

Abde Damar puede ser la gran novedad en el once. Enfrente, un Lugo con un ex como César Morgado que no se juega nada pero quiere acabar ganando ante su afición.