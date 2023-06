David Duque: "La Piri es un sentimiento, es una gran familia"

El eterno capitán de la Pirinaica firmó recientemente su renovación por una temporada más El centrocampista cumplirá su campaña número 20 en el primer equipo de los manresanos

David Duque (Manresa, 9/1/1986) seguirá una temporada más en el primer equipo de la Pirinaica, en Primera Catalana. El centrocampista cumplirá así su campaña número 20 en el primer equipo y la 23ª en la entidad, a la que llegó con apenas siete años desde la Penya Blaugrana de Manresa.

Toda una vida dedicada a un club que él mismo define como "un sentimiento que engancha. Es algo más que una familia". Y es que David, tras batir récords goleadores en benjamín y en el alevín del club, pasó después por otros equipos como Manresa, Jàbac Terrassa o Avià, hasta que en octubre de 2004 regresó al club de su vida. Y ahí sigue.

"Yo siempre he sido de la Piri, iba a verlos con mi padre desde niño y la verdad es que es un club muy especial. Basta recordar que un tanto por ciento muy alto de los chicos que juegan en la cantera y en las categorías inferiores, acaba volviendo a la Pirinaica. Somos una gran familia", comenta.

David Duque ha vivido situaciones de todos los colores en el conjunto manresano, que ahora atraviesa el mejor momento de su corta historia (se fundó en 1979) al conseguir la permanencia en Primera Catalana. El 'capi' señala sobre su renovación que "me siento muy bien, muy contento por seguir. Vengo de una temporada donde por culpa de las lesiones no he tenido mucha continuidad, y la realidad es que no me pongo fecha para el adiós. Tengo 37 años pero quiero darme la oportunidad a mí mismo de demostrar que puedo seguir".

Veinte campañas en la Pirinaica dan para mucho: "Las he vivido de todos los colores. Ahora el club ha cambiado mucho, pero hace nueve temporadas bajamos a Cuarta Catalana y la verdad es que no teníamos ni siquiera balones para entrenar. El club corrió peligro de desaparición, se cocían cosas muy feas, pero hubo un cambio de directiva y todo cambió".

Así, en nueva campañas la 'Piri' ha pasado de Cuarta a Primera de la mano de una junta directiva que ahora deja el club. "Se ha hecho un gran trabajo en el club, que ha crecido en todos los sentidos, pero el secreto de la Piri está en su vestuario. Somos un fortín, y los capitanes hacemos un trabajo importante en ese sentido, con cenas de la plantilla, reuniones los viernes, salidas todos juntos, vermuts... Nuestro lema es 'El equipo primero', eso siempre", señala Duque.

Esta temporada 22-23 la Pirinaica ha alcanzado el mayor éxito de su historia jugando en Primera Catalana. Para Duque "ha sido una experiencia muy bonita, jugar ante rivales como Rubí, Guineueta, Mollerussa... Nos ha hecho mucha ilusión, pero la pena es que por las lesiones no he tenido mucha continuidad".

Eso sí, el capitán se define como un jugador "de vestuario, me gusta hacer equipo. La labor de vestuario es muy importante en la Pirinaica, aunque yo ahora quiero volver a jugar con toda la ilusión y la fuerza, mientras el cuerpo aguante".

Eso sí, el club del barrio manresano de la Mion afronta una temporada repleta de incógnitas, con la salida de casi todos los estamentos del club como directiva y cuerpo técnico: "A nivel de club va a haber muchos cambios. Se van el presidente y el director deportivo, pero eso también es un acicate para continuar con ilusión, y yo poder contribuir para que el cambio de ciclo sea un éxito. Tengo mucha ilusión".

También hay novedades de cara a la próxima temporada para la Pirinaica en Primera Catalana a raíz de la creación de la LLiga Elit. David Duque resalta que "a primera vista va a afectar al nivel de la categoría al subir muchos equipos a Elit, pero nada cambia en el fondo, ya que tendremos que apretarnos las tuercas desde el inicio porque el primer objetivo es conseguir la permanencia. A partir de ahí ya podemos creer en otras metas, pero lo primero es la salvación, y así ha funcionado el club incluso en Tercera catalana".

A sus 37 años, David Duque promete seguir dando mucha guerra desde la capital del Bages al frente de su 'Piri', un club muy especial con una labor encomiable desde la base, con más de 15 equipos en categorías inferiores.