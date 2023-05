Andrés González: "Me he dejado la vida, ha sido un gran sacrificio"

El técnico dice adiós al 'Santfe' tras 16 años al frente del equipo Con su despedida se van 2 ascensos logrados, uno de ellos a Tercera División en la temporada 2012/13

Cualquier relación de amor puede tener su fin y el de Andrés González y su 'Santfe'. Un camino que unió a ambos en 2008 se alargó en el tiempo durante 16 años como técnico del club capital del Baix Llobregat.

Dos ascensos, uno de ellos a Tercera División, son algunos de los rastros que dejó el técnico en su paso por el ‘Santfe’. El primero, a Primera Catalana en el verano de 2009, tras quedar clasificado tercero. Años más tarde, en junio de 2013 en Sant Feliu de Llobregat se celebró el primer ascenso a Tercera División (Play-Off vs Masnou) en sus más de 100 años de historia.

Después de su extensa trayectoria en el club, el técnico explicó a SPORT el motivo de su despedida. “He decidido dar un paso al lado y dejar que se inicie un nuevo proyecto en el club para intentar volver a estar en esas categorías superiores ”, explica y añade que “el objetivo es descansar un poco, desconectar, recuperar fuerzas y en un futuro no muy lejano, aunque no inmediato, ver qué opciones aparecen”.

“Me he dejado media vida, ha sido un sacrificio importante. Si te dedicas y te implicas como lo he hecho yo estos años en el Sant Feliu pues se le tiene que quitar a la familia, no hay otra”, comenta González. "La sensación que tengo es que he dejado un buen tiempo de dejar de estar con mis hijos cuando estaban creciendo y ahora voy a poder estar un poco más con ellos, aunque quizás ya no me necesitan tanto"

El técnico asegura que si "he aguantado tanto es porque siempre me he sentido a gusto" y se marcha satisfecho con el respeto que ha sentido de su club y “también por el fútbol catalán que nos ha valorado ese tiempo que hemos estado en el escaparate más alto del fútbol territorial”.

Pues nada Santfe, hasta aqui llegó nuestra historia, 16 años juntos, han sido muchos momentos buenos y unos pocos no tanto, muchas alegrias y tambien algunas tristezas, pero siempre intentando hacerlo lo mejor posible, aunq no siempre lo consiguieramos ...

Nos vemos !!! 💙🤍💙🤍 — Andres Gonzalez (@AndresGlez72) 27 de mayo de 2023

En la misma línea que su técnico, Daniel Maldonado ‘Maldo’ también dijo adiós el pasado fin de semana a lo que fue su ‘casa’ durante 14 temporadas. Andrés, también habló de su relación con el otro eterno del ‘Santfe’: “Entrenarlo durante tantos años significa mucho para mí. ‘Maldo’ como persona es un 10”.

16 años, dos ascensos y más de 600 partidos después sentado en el banquillo de la capital del Baix, Andrés González, pone punto final a su carrera como entrenador del equipo blanquiazul.