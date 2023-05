Cristian Gómez: "Me quedo con mi debut y con haber levantado la Copa Catalunya con L'Hospitalet"

El ya exfutbolista catalán se despidió en rueda de prensa tras anunciar su retirada del fútbol profesional hace una semana "Ha sido muy emocionante, ha sido para mí un placer increíble", dijo el capitán este martes en el Estadi Municipal

Tras anunciar su retirada del fútbol el pasado 10 de mayo, Cristian Gómez ha ofrecido este martes su última rueda de prensa en el Estadi Municipal de l'Hospitalet para despedirse del club al que llegó en la categoría alevín. "Me quedo con el debut, era juvenil y pude debutar en Segunda 'B'. Mi segundo momento es levantar la Copa Catalunya, fui la primera persona en l'Hospitalet en tocar el título y eso es algo que me llevo conmigo", declaró Cristian Gómez.

Para él, "ha sido muy emocionante y un placer increíble" vestir la camiseta del CE L'Hospitalet todos estos años. "De pequeño me acuerdo de que yo venía a divertirme, hasta que decidí un día que tenía que ir para arriba porque lo iba a conseguir, sabía que iba a conseguirlo", explicó emocionado.

El ya exfutbolista agradeció a sus compañeros el haberle ayudado "a poder llegar hasta aquí": "Este mundo es un poco complicado porque hay muchos momentos malos y quieres tirar la toalla, pero ellos siempre han estado ahí".

"Pese a que tengo 33 años y creo que me podían quedar dos o tres años más de fútbol, cuando te has vaciado física y mentalmente ya no puedes dar más", afirmaba Cristian Gómez hace apenas una semana. Este martes, el capitán del equipo contó que el haber tomado esta decisión le ha permitido "estar en paz al sentir mucha liberación". "Estos últimos meses he sufrido mucho con mi pie, llevo desde los 17 años entrenando casi cada día y este sábado me pude levantar y pasar el domingo con mi familia", concluyó el centrocampista.