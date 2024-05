Atlètic Sant Just y Argentona sin gol en la ida del Play-off a Lliga Elit

Se jugaron los dos partidos de semifinales ida del play-off de ascenso a la Lliga Elit, y el único equipo que partirá con ventaja es el San Juan Atlético Montcada, que goleó al Martinenc pese a que los del Guinardó se adelantaron. En el partido entre el Atlètic Sant Just y el Argentona no hubo goles y todo se decidirá en la vuelta.

En el Municipal de Sant Just Desvern la primera ocasión fue del equipo de Marc Cabestany con un remate del lateral zurdo Nacho que se estrelló en el palo. El Atlétic estuvo mejor en el primer tiempo, pero no logró batir la meta de un Pol Rabassa que evitó el gol amarillo. En la segunda parte el inicio volvió a tener el mismo guión, con el portero de los del Maresme siendo protagonista con sus paradas, pero a medida que pasaron los minutos el conjunto que dirige Rafa Garro se asentó bien sobre el terreno de juego y no dio muchas opciones a los locales, por lo que se llegó al final del encuentro sin que se moviera el marcador.

En el otro partido del play-off el Martinenc se adelantó con un golazo de su delantero Favio ante un San Juan Atlético que se rehizo del gol y antes del descanso ya le dio la vuelta al marcador con dos goles de Óscar Muñoz y Montero. En la segunda parte los de Dani Sánchez siguieron atacando y lograron aumentar la renta con dos goles más obra de Musta y Montejo ante un rival que hasta el final buscó maquillar el resultado sin suerte ni puntería. Así pues pues los de Toni Carrillo tendrán que remontar el próximo fin de semana en el Guinardó para pasar a la final.