Nàstic-Barça Atlètic: con Fermin y Casadó para un apasionante derbi catalán

El filial azulgrana visita al Nàstic con refuerzos de lujo y en busca de la primera victoria a domicilio Darvich, 'Pocho' y Cuéllar son baja por compromisos internacionales, y Mbacke ya llegó a Barcelona, pero no entrará en la lista

El Barça Atlètic visita al Nàstic en un apasionante derbi catalán, pues los azulgranas cuentan con dos refuerzos de lujo, los de Fermín López y Marc Casadó, para sumar su primera victoria a domicilio.

Los de Rafa Márquez tienen ante sí un partido exigente, pues el Nàstic, entrenado por Dani Vidal, ha comenzado muy bien la temporada, suma cuatro puntos de seis posibles, pero sobre todo han mostrado una imagen muy compacta.

Las altas aprovechando que no hay Liga de Primera División por el parón de selecciones compensarán las ausencias en el filial, precisamente por los compromisos internacionales. Jaume Cuéllar, con la Absoluta de Bolivia; ‘Pocho’ Román, llamado por primera vez para la sub-20 de Italia; y Noah Darvich, ya internacional sub-18 con Alemania, no podrán estar, así como el senegalés Mbacke, al que ya se esperaba en Barcelona anoche pero no entrará aún en la lista. Se suman a los lesionados Alarcón, Trilli y Biel Vicens.

“Un partido divertido”

Márquez admitió que “la victoria -ante el Real Unión- nos ha dado tranquilidad y motivación durante la semana ante un partido difícil y complicado”. El técnico del Barça Atlètic vaticinó “un partido divertido” porque se enfrentan “dos ideologías distintas. Nosotros trataremos de imponernos en nuestro estilo de juego y hacerles daño”.

En el cuadro tarraconense, la duda es la de Marc Álvarez, con molestias, y es baja Boaz Hallebeek.

Los posibles onces

Nàstic: Parra; Pol Domingo, Trigueros, Nacho González, Joan Oriol; Jaume Jardí, Montalvo, Borja, Concha; Marc Fernández y Pablo Fernández.

Barça Atlètic: Astralaga; Héctor Fort, Pelayo, Mikayil, Gerard Martín; Marc Casadó, Moha, Fermín; Unai, Diego Percan y Pau Víctor.

Árbitro: Ortega Herrera (Comité Valenciano).

Nou Estadi | 19.30H. | FEF TV