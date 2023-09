Unai Hernández, el Gavi del filial

La apuesta de Rafa Márquez de jugar con cuatro centrocampistas fue la gran novedad táctica del B en su primera victoria del curso. La posición de Unai Hernández , similar a la de Gavi de falso extremo, permite al Barça Atlètic ganar más control en el centro del campo.

Jugar con un cuarto centrocampista que ejerce de falso extremo no es algo exclusivo de Xavi Hernández. Rafa Márquez calcó el esquema del egarense contra el Real Unión.

Después de la derrota en Las Gaunas había que retocar algo y el técnico mexicano se inspiró en el primer equipo para matizar su esquema de juego. Del 4-3-3 puro se pasó a un esquema en el que la teórica demarcación de extremo izquierdo era ocupada por un centrocampista.

Unai Hernández, que era una de las dos novedades en la alineación, avanzó su habitual posición de interior a esta demarcación híbrida entre la zona ancha y la delantera.

Un rol que Gavi ha asumido con éxito en los últimos meses en el primer equipo y que parece también adecuado para el futbolista de Badalona.

Unai se adaptó a la perfección a lo que le pidió su entrenador y rubricó una notable actuación con un gol fantástico. Jugada de 10 toques, acción ADN Barça total que tuvo una resolución a la altura de la pequeña obra de arte colectiva del Barça Atlètic.

Similitudes con Gavi

Unai Hernández (19 años) es un centrocampista con cualidades parecidas a Gavi. Es diestro pero juega más a gusto en la izquierda. Aunque no destaca por su altura, su tren inferior es muy potente y eso le permite recorrer muchos kilómetros.

Sabe tocar y leer el juego y además de su calidad técnica encandila a los técnicos por su trabajo innegociable. Esta mezcla de clase y sacrificio permitió a Unai Hernández brillar la pasada campaña con el Juvenil A. Además de un rendimiento muy constante, los 15 goles con el equipo de Óscar López en su primera temporada en el fútbol base del Barça le convirtieron en una de las revelaciones de La Masia.

Iniciar una racha positiva

Si contra la SD Logroñés Unai sumó 25 minutos, contra el Real Unión el ex del Girona disputó los primeros 74 minutos con un balance muy positivo: "estamos muy contentos por esta primera victoria en la liga". Unai añadió a los medios del club que "ser un jugador ofensivo me permite jugar también de delantero, actuaré donde el equipo lo necesite, ser rápido y tener uno contra uno me ayuda".

Además de Unai Hernández también marcó un gran gol Pau Víctor que pudo celebrar su primer tanto oficial con el Barça Atlètic:"tiene mucho mérito ganar este partido, hay que felicitar al equipo y celebrar una victoria que tiene que ser el inicio de una buena racha" afirmó el ex delantero del Sabadell.

Márquez encontró soluciones

La presencia de Mikayil Faye en el eje de la zaga y la sorpresa táctica de incluir a un cuarto centrocampista resultaron decisiones de Rafa Márquez que ayudaron al primer triunfo de la temporada del filial.

El entrenador del Barça Atlètic valoró especialmente el triunfo "porque el rival era muy difícil pero además de los goles supimos generar muchas ocasiones".

Sobre la posición novedosa de Unai Márquez explicó que "tanto él como Percan pueden rendir también muy bien jugando por fuera ". El técnico mexicano confesaba que "la gran actitud que están mostrando los jóvenes que suben del Juvenil A ayuda mucho a la competencia en el equipo, para mí es un bendito problema tener que elegir quien juega".