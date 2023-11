Cristo no pierde la fe y sueña con seguir los pasos de sus amigos Gavi y Fermín

Después de debutar con el Barça Atlètic, Cristóbal Muñoz sueña con seguir creciendo en el Juvenil A y ganarse la oportunidad de poder coincidir en el primer equipo con sus dos amigos andaluces. Cristo es un centrocampista almeriense de 18 años que llegó a Barcelona en el 2017. Su primer equipo blaugrana fue el Infantil B. En La Masia coincidió con Gavi y Fermín.

Ha sido una semana muy positiva para Cristóbal Muñoz. Cristo debutó el fin de semana pasado en el campo del Rayo Majadahonda con el filial de Rafa Márquez. Y el martes lideró el centro del campo del Juvenil A en Hamburgo en la cuarta victoria consecutiva de los de Óscar López. El triunfo contra el Shakhtar llegó en parte por el buen hacer del futbolista andaluz.

Cristo ya ha jugado en siete equipos del fútbol base del Barça. El de Almería empezó en el Infantil B y cada temporada ha ido escalando en la pirámide del fútbol formativo blaugrana. Su talento es natural pero Cristóbal ha ido puliendo muchos detalles hasta convertirse en un centrocampista total.

A su técnica depurada y potencia enorme le ha sumado sacrificio defensivo e inteligencia colectiva. Cristo ya no es aquel mediapunta talentoso que se inhibía de tareas más sacrificadas. Mantiene sus cualidades técnicas pero es un jugador que ha aprendido a sacrificarse por el equipo.

Ante el Shakhtar no fue de los jugadores más brillantes pero su labor más táctica ayudó mucho a compensar la juventud de cadetes como Gistau o Guille. Su objetivo pasa por seguir liderando al Juvenil A y volver a llamar a la puerta del Barça Atlètic de Rafa Márquez.

Todo ello encaminado a poder algún día reencontrarse en un campo con dos de sus mejores amigos en Barcelona. Sus compañeros andaluces de La Masia Gavi y Fermín viven ahora el privilegio de formar parte del primer equipo que dirige Xavi, un sueño que ahora parece lejano para el almeriense pero ello no le hace perder la fe.

