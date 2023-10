Rafa Márquez: "¿Barça o México? Ojalá algún día tenga el 'problema' de elegir"

Rafa Márquez repasa para SPORT su segunda temporada al frente del Barça Atlètic y las expectativas de cara al futuro Elogia a Xavi Hernández y al técnico del Juvenil, Óscar López, aplaude la llegada de Deco y de Bojan y considera que Laporta "está haciendo un trabajo fantástico"

Rafa Márquez cumple su segunda temporada al frente del Barça Atlètic. Y lo hace con un equipo prácticamente nuevo respecto al de la pasada temporada y el reto de mantener el nivel. El mexicano atendió a SPORT en su 'lugar de trabajo', el Estadi Johan Cruyff, para repasar ya no solo la actualidad del filial y sus futbolistas más importantes, sino también la del Barça en general y su plano más personal.

El Barça Atlètic tiene tres puntos menos que el año pasado a estas alturas, ¿esperabas un mejor arranque?

Lo principal es no olvidar el principal objetivo de este equipo, que es tratar de ayudar en la evolución, tratar de preparar a los chicos. Es un equipo distinto al de la temporada pasada, solamente tres o cuatro jugadores se han quedado, significa empezar de cero.

El año pasado quizás tenía a algunos jugadores que eran más determinantes por fuera y hoy tengo jugadores con más calidad por dentro. Es una plantilla diferente

¿Tienes mejor o peor plantilla que la pasada campaña?

Diferente. El año pasado quizás tenía a algunos jugadores que eran más determinantes por fuera, hoy tengo jugadores con más calidad por dentro. La idea del entrenador es tratar de acoplarse a lo que tiene y con la metodología del club. Darles a los chicos las herramientas, las capacidades para tener la oportunidad algún día de estar con el primer equipo.

Nuestra media de edad está por los 19 años y hay que ponerlo en contexto, quizás la gente no se da cuenta de contra quién competimos

Por las características de los jugadores, por el 'ascensor' con el primer equipo, ¿es mejor el Barça Atlètic en Segunda A o en Primera RFEF?

Es complicado, lo estamos viendo. Nos enfrentamos a equipos muy hechos, físicamente muy fuertes, con más experiencia. Si no me equivoco, nuestra media de edad está por los 19 años y hay que ponerlo en contexto, quizás la gente no se da cuenta de contra quién competimos. Esta categoría sí está sirviendo, estamos viendo evolución de los chicos, también la temporada pasada, cuando logramos que jugadores como Estanis y Chadi estén jugando en equipos importantes. Es lo que queremos intentar, que si no es un perfil de primer equipo, pues tratemos de colocarlos y sacar un provecho económico también.

Lamine Yamal ha subido directamente al primer equipo desde el juvenil y Fermín, llegando de una cesión. ¿Te gustaría contar más con ellos?

Obvio, son jugadores que tienen mucha calidad y que si estuvieran con nosotros nos ayudarían muchísimo, pero que están en otro nivel y que también son muy necesarios en el primer equipo.

Lamine y Fermín están a otro nivel. Es difícil encontrar un caso como el de Lamine, pero en el Barça ya pasó con Leo y con Ansu

¿Para alguien con tanta experiencia como tú y que está en la casa, sorprende una irrupción tan meteórica como la de Lamine?

Sí, es difícil de ver un caso así, pero el Barça tiene la suerte de tener ciertos ejemplos. Tenemos el de Leo, en su momento Ansu, y ahora el de Lamine. El club intenta atraer a este tipo de jugadores y se acoplan bastante bien al estilo del Barça.

Os han golpeado las lesiones, muchas musculares. ¿Estás preocupado?

De una instancia, sí, pero tenemos a la gente más capaz en este sentido, tanto staff técnico como preparadores físicos, para tener quizás más atención en lo que está sucediendo y no perder a más jugadores. Está afectando no solo al primer equipo, sino también a nosotros, juvenil A, juvenil B...

¿Hay una explicación?

Yo creo que sí, tenemos una plantilla más corta y las cargas sí han subido un poco más. Simplemente se trata de equilibrar estas cargas.

Mbacke sigue sin poder jugar. Él se lo toma con buena actitud, pero es algo que no está en nuestras manos

Mamadou Mbacke, a día de hoy, sigue sin la documentación para poder jugar. ¿La ves normal, esta demora?

Desde luego que uno, como entrenador, quiere utilizar a jugadores como él, que nos puede ayudar defensivamente, pero al final está fuera de tus manos. Son trámites administrativos y uno no puede hacer mucho más.

¿Y él como se lo toma?

Tiene muy buena actitud, está entrenando bastante bien y con muchas ganas de poder participar, pero todavía en espera.

Este domingo llega el Teruel, que aún no ha conoce la victoria, al Johan Cruyff. ¿Estáis obligados a ganar?

Siempre estamos obligados a ganar. Que el Teruel no haya obtenido todavía ninguna victoria lo hace también un poco más peligroso. Querrán hacer su mejor partido, aquí en casa nosotros somos un poco más fuertes, pero no va a ser nada fácil. Ellos tienen también jugadores de calidad y muy físicos.

Elegí a los capitanes porque quiero que los líderes lo sean dentro y fuera de la cancha

Has elegido a los capitanes del equipo, entre ellos, a Marc Vidal, portero que está cedido por el Andorra. ¿Por qué?

Marc tiene experiencia, intentas que los líderes lo sean dentro y fuera de la cancha para compensar la juventud del grupo. Creemos que son los que pueden ayudar a los jóvenes a esforzarse, a llevar la disciplina del club, del equipo y que sean un ejemplo también para ellos.

Otro cedido es Pau Víctor. Visto su rendimiento, ¿tendría que hacer el esfuerzo el club para quedárselo en propiedad?

Es un jugador que está funcionando bastante bien jugando por fuera, también de punta, que es su posición natural. Por las circunstancias, intentamos modificar un poco su posición, tiene mucha capacidad, cualidades y una actitud bastante buena. Nos está ayudando, ojalá que tenga una oportunidad y la pueda aprovechar y si no, pertenece a un equipo importante como es el Girona y que tiene muchísimo interés.

Deco ha traído mucha mejoría. Antes había muy poca comunicación, a cuentagotas, entre lo que era la parte directiva del primer equipo y el fútbol base

¿Cuánto ha mejorado en el funcionamiento del filial con el club la llegada de Deco a la dirección deportiva?

Ha mejorado bastante. Antes había muy poca comunicación, a cuentagotas, entre lo que era la parte directiva del primer equipo y el fútbol base. Hoy en día está muy unido, hay mucha comunicación y es muy importante para los procesos de los chicos. Trabajando en conjunto, seguramente tendremos mejores y más resultados.

¿Cuál es el papel de Bojan Krkic relacionado con el filial?

Es un poco la transición, el punto donde pasa toda la información diaria. Una vez al mes intentamos hacer una reunión entre todos para ponernos de acuerdo y dar seguimiento a todos los objetivos, pero Bojan es el que está más a diario con nosotros, el que traslada toda esta información, tanto de arriba para abajo, como de abajo para arriba. Somos gente que conocemos el club y creo que se ha formado un buen equipo.

Óscar López está haciendo un gran trabajo desde hace unos años, ha conseguido títulos importantes y tiene todas las garantías

El Barça Atlètic mira mucho a su juvenil. ¿Cómo lo está haciendo Óscar López, su técnico?

Está haciendo un gran trabajo desde hace unos años, ha conseguido títulos importantes y tiene todas las garantías. También con él hay muy buena comunicación, hemos sido compañeros en su momento como jugadores, estamos en el mismo edificio y hay contacto diario. Ahora que se ve algo afectado por las lesiones, las selecciones o el primer equipo, también intentamos no perjudicarle tanto.

Sigo pensando que Xavi es el mejor entrenador para el Barça. Lo que ha conseguido es muy valioso

Xavi Hernández ha cumplido cien partidos como entrenador del Barça. ¿Sigues pensando que es el ideal para el primer equipo?

Obvio que sí, sí, lo está haciendo fantásticamente. Ha ganado una Liga cuando ante todo lo que se manejaba, era complicado y difícil. Lo ha conseguido y hoy tiene una plantilla por la que ha luchado y peleado para ser muy competitiva. El carácter que le ha imprimido, la personalidad para luchar hasta el final, incluso sufrir, y sacar los resultados.... es muy valioso.

Un futbolista se pasa unos dos años de media en el filial y luego sube o tiene que cambiar de aires. ¿Te planteas esta como tu última temporada en el Barça Atlètic como técnico?

Voy año tras año. Así fue el año pasado, teníamos la opción de un año más. Mi idea y mi enfoque es tratar de terminar bien este año y veremos qué pasa.

Cuando uno empieza una nueva etapa siempre intenta soñar con lo más grande. Obviamente lo más grande es entrenar a los equipos grandes y el Barça es uno de ellos

Soñar es libre, ¿sueñas con entrenar al primer equipo del Barça?

Cuando uno empieza una nueva etapa siempre intenta soñar con lo más grande. Obviamente lo más grande es entrenar a los equipos grandes y el Barça es uno de ellos, pero para ello hay que estar bien preparados, trabajar muy duro para ganarse un puesto.

¿Y en qué nivel de preparación consideras que estás?

No, bueno... (sonríe) empezando. Es mi segundo año de entrenador y me gustaría todavía seguir preparándome mucho más.

Te quiso la Federación de México a principios de año. ¿Cuánto de cerca estuviste de regresar?

Sí, siempre ha habido contactos, siempre ha habido este acercamiento y obviamente yo siendo mexicano, lo que represento, lo que quiero a mi país, por intentar mejorar el fútbol siempre va a haber este interés y yo intentaré dentro de mis posibilidades poderlos ayudar, dar mi consejo.

Hubo el ofrecimiento de México para estar en selecciones inferiores, ya tenía un compromiso y es prioridad estar aquí, en el Barça

¿Fue una prueba de fidelidad al club y a Laporta quedarte en el Barça?

Ah, sí. Totalmente. Hubo este ofrecimiento de volver a la selección para estar en selecciones inferiores, sin embargo ya tenía un compromiso que es importante para mí y es prioridad estar aquí, en el Barça.

¿Cómo ves al presi, por cierto?

Bien, bien. Ha hecho un trabajo fantástico, se veía un panorama complicado en temas económicos, de equipo y ha sacado al club en un momento importante a un nivel muy interesante pero que ojala vaya a más.

Laporta ha hecho un trabajo fantástico, ha sacado al club con un panorama complicado en el aspecto económico

La última, un poco puñetera. México, Barça… Iimagina que tienes la posibilidad de elegir al gún día: primer equipo del Barça o selección de México. ¿Qué haces?

Uff, es difícil, complicado porque tengo un gran cariño a este club. El Barça me dio la oportunidad, triunfé mucho. Y a mi país obviamente tampoco lo puedo dejar a un lado, sobre todo en un puesto tan importante como la selección nacional, pero bueno… ojalá que algún día tenga la posibilidad y el problema de elegir. Será difícil.