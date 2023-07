Aleix Garrido: "Ahora me toca a mí seguir los pasos de Gavi"

"No hay nada equiparable a hacer la pretemporada con el primer equipo" "La cláusula de 400 millones significa que el Barça confía mucho en mí"

La selección española sub 19 inicia este lunes su participación en el Europeo de la categoría que se disputa en Malta hasta el próximo 16 de julio. El combinado que dirige Julen Guerrero se mide a Islandia en el Centenary Stadium de Ta'Qali (21.15 horas). Y lo hará con un futbolista del Barça como director de orquesta, Aleix Garrido, que está a punto de cerrar una temporada de ensueño.

El canterano blaugrana afronta su debut como internacional al misma temporada en la que Xavi Hernández le dio la alternativa en el primer equipo. Su debut, el 1 de abril en el campo del Elche, no tuvo continuidad, pero le sirvió para dar el salto al filial, con el que se quedó a las puertas del ascenso a la Liga SmartBank.

Salvo giro inesperado en las intenciones de Xavi, el centrocampista se unirá a la gira que el primer equipo completará por Estados Unidos del 19 de julio al 3 de agosto. Aleix Garrido no tendrá ni un día de vacaciones. Y poco que le importa, tal como explicó en una entrevista al programa 'Tot gira' de Catalunya Radio: "Cuando vuelva de la selección ya estamos en pretemporada y no estoy para pedir vacaciones. No hay nada equiparable a poder hacer la pretemporada con el primer equipo. Una cosa es que te citen puntalmente para un partido y otra, estar semanas con tus ídolos, conocerlos de primera mano y pelear cada entrenamiento y cada partido para hacerte un puesto en el equipo algún día".

En este sentido, Aleix Garrido se mostró feliz de su reciente renovación hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 400 millones: "Es una cláusula que asuta, pero así no me ficha nadie. Esto significa que el club confía mucho en mí y que estos dos próximos años no me muevo de aquí". El centrocampista reconoció que había tenido alguna propuesta, pero no de la Premier League: "No me consta. De todas formas, tenía muy claro que quería seguir en el Barça"

El de Ripoll se mostró encantado con la temporada que está a punto de finalizar: "No tengo ninguna queja. El mejor momento fue el debut con el primer equipo, pero han venido muchas más cosas. Coger experiencia en el Barça Atlètic ha sido muy importante. Hemos hecho play off y hemos estado a punto de conseguir el ascenso. Y ahora toca la selección".

Aleix Garrido solo tiene palabras de agradecimiento para Xavi, que se deshizo en elogios hacia su juego en vísperas de hacerle debutar en Elche: "Cuando te cita ya te das cuenta de que te conoce, pero oir lo que dijo de mí es una motivación y se agradece".

Xavi llegó a compararle con Pedri, pero el centrocampista entiende que los futbolistas no pueden compararse: "Las comparaciones son inevitables, pero a los futbolistas no se nos pasa por la cabeza. Nunca te vas a parecer a Xavi, Pedri o el que sea. Me fijo en ellos, pero no tenemos nada que ver". Eso sí, reconoció que haber jugado desde los siete años en las categorías inferiores del club blaugrana y haber visto al mejor Barça de la historia, el de Pep Guardiola, han marcado su manera de jugar: "Toda la vida he tenido el ADN Barça que me han inculcado, pero era más fácil que todo eso, porque ponías la tele y veías a Busquets, Xavi e Iniesta con Messi por delante y decías: "Si me fijo un poco, mientras me quede algo de las mil cosas que tienen ya va bien". Teníamos a los mejores en el Barça y era obligado fijarse en ellos"

Aleix también habló de su amistad con Gavi, con el que ha ido escalando categorías en la cantera: "Hemos disfrutado mucho juntos. Nos llevamos bien y mantenemos la relación. Se nos pasa por la cabez poder jugar juntos en el primer equipo, pero es muy difícil. Él parece que lo ha conseguido y ahora me toca a mí".

El centrocampista habló de las lágrimas de emoción que se le escaparon durante una entrevista para 'Barça TV' el día de su debut en Elche: "Cuando llega lo que esperas durante tantos años pasan estas cosas. Aún no sé cómo pude acabar de hablar y se me ponen los pelos de punta al oírme".