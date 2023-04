Aleix: "Es el mejor día de mi vida"

Todavía en edad juvenil, la perla de la cantera vivió un momento inolvidable en el Martínez Valero "Xavi me ha dicho que no perdiera ningún balón", ha asegurado el de Ripoll

Qué día. Qué emoción en la mirada de Aleix Garrido. El canterano ha sido una de las notas agradables de la holgada victoria del FC Barcelona en el Martínez Valero de Elche. A sus 19 años recién cumplidos, el de Ripoll ha debutado con el primer equipo del Barça. El club de su vida.

"El mejor día de mi vida. Debutar aquí no lo voy a olvidar en mi vida. Muy contento por los minutos y espero que vengan más. Xavi me ha dicho que no perdiera ningún balón", ha asegurado tras el encuentro a los micrófonos de Barça TV. "Llevo toda la vida en este club, me emociono y todo. Este vida me lo llevaré para siempre. Agradecer a todas las personas que han estado a mi lado y al míster".

¿CÓMO LO HA VIVIDO TODO?

Sobre lo que ha comentado Xavi respecto a lo que le ha comentado ("si pierdes un balón, te cambio), Aleix ha comentado sonriente: "Es lo que me tengo que exigir y sé hacer. Muy contento por Xavi. Si hago eso, básicamente tendré más minutos en Primera, que es mi objetivo".

¿Cómo ha sido todo? "Llevaba tres meses lesionado. Ha venido todo muy rápido. Lunes por la tarde me llaman y me dicen que el martes me incorporo en el primer equipo. Veo que estoy en la lista, casi no me lo creo. Son horas que no paras de pensar y de decirte qué haces aquí".