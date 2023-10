Alarcón recrea un gol mítico de Georges Weah

Ángel Alarcón no fue titular pero marcó el 0-2 en Oporto con un gol espectacular El delantero de Castelldefels arranca desde su propio campo y anota uno de los mejores goles de la historia del Barça en la Youth League.

Triunfo fantástico del Juvenil A (0-2) con una exhibición formidable y un golazo brutal de Ángel Alarcón en la segunda jornada de la Youth League.

El jugador del Barça Atlètic ha sumado una semana muy positiva con su regreso a los campos después de una larga lesión.

Contra el filial del Celta , Ángel volvió con muy buenas sensaciones y en Portugal las ha reafirmado con un tanto donde demuestra sus enormes cualidades.

Marc Guiu había anotado un gran gol pero el 0-2 de Alarcón es una locura. No hace falta ser seguidor barcelonista para disfrutar de una obra de arte que nos recuerda a un gol mítico del liberiano Georges Weah con el Milan contra el Verona. Fue un 8 de septiembre de 1996. Han pasado 27 años pero nos gusta recordar uno de los mejores goles de la historia del fútbol.

El gol del delantero africano es más espectacular porque supera a más rivales pero Alarcón lo ha podido homenajear con una acción realmente brillante.

It’s George Weah’s birthday today, so here he is scoring that glorious golazo vs Verona, to that famous Football Italia soundtrack…



