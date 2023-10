Alarcón sale al rescate del Barça en la Youth League

La entrada del extremo fue determinante para que el conjunto azulgrana sumara su segunda victoria en esta Youth League Alarcón saltó al verde en el último cuarto de hora de partido y fue decisivo con el tanto que cerraba el partido

Tuvo que sudar más tinta de la esperada por las ocasiones que tuvo, pero el Barça logró una enorme victoria en la Youth League ante un Porto que salió vivo de la primera mitad para terminar cayendo en la segunda. Los azulgrana, que fueron muy superiores en el inicio, tuvieron que esperar más de la cuenta para sellar el triunfo. Marc Guiu, con un golazo, y Alarcón, con una carrera desde su propio campo, dictaron sentencia. Segundo partido y segunda victoria.

FICHA TÉCNICA YOUTH LEAGUE POR 0 ________________ 2 FCB ALINEACIONES Porto Diogo Fernandes; Martim Fernandes, Ferreira, Gomes, Rodrigues; Djaló (Regal, 84'), Oliveira (Campos, 70'), Mora (Pinto, 62'); Sousa (Balde, 70'), Candé y Meireles (Andrade, 62'). FC Barcelona Yako; Héctor Fort (Olmedo, 75'), Cubarsí, Cuenca, Navarro; Pau Prim (Juan Hernández, 84'), Marc Bernal, Darvich (Cristo, 59'); Dani Rodríguez, Marc Guiu (Guille Fernández, 84') y Nil Calderó (Alarcón, 74'). Goles 1-0 M. 80 Marc Guiu. 2-0 M. 87 Alarcón Árbitro Milos Gigovic (bosnio). T.A.: Candé (37'), Mora (53'), Martim Fernandes (67') / Guiu (32'), Darvich (35'), Marc Bernal (38') Incidencias CTFD Porto Gaia

Solo un milagro evitó que el Barça prácticamente cerrara el partido al descanso. Los azulgrana salieron como un tiro y rápidamente demostraron que querían convertir el partido en un monólogo. Prácticamente lo lograron. Y fue prácticamente porque los atacantes Rodrigo Mora y Candé se empeñaron en que el Porto también debía hacer algo arriba más allá de achicar agua. Ambos crearon las ocasiones más peligrosas, con gol anulado incluido, para un equipo que vivió durante el primer tiempo con el temor del talentoso ataque azulgrana.

Y es que los de Óscar López protagonizaron un enorme inicio, más que completo y solo empañado por la mala puntería en los metros finales. Hasta seis ocasiones y dos larguerazos de Marc Bernal y Marc Guiu tuvieron los azulgrana para afrontar la segunda parte con totales garantías, pero entre el meta luso Diogo Fernandes y la 'maldita' diosa fortuna lo impidieron. Nil Calderó y Dani Rodríguez, primero a pierna cambiada y luego a pierna natural, fueron dos 'diablos'.

En la segunda mitad, la película inició bien distinta, con un Porto que, todavía vivo quién sabe cómo, creyó que tenía opciones. Otra vez Candé dispuso de la ocasión más clara en un disparo certero desde el corazón del área que sacó la zaga azulgrana cuando el balón ya se colaba en la meta de Yako. Los lusos mejoraron sus prestaciones y se fueron acercando con peligro.

El Barça, por su parte, empezaba a no inquietar. Poco más que una media ocasión de Nil Calderó. Sin embargo, todo cambió con la entrada de Alarcón. Los azulgrana fueron ganando terreno, se instalaron en campo rival y, por fin, llegó lo que no había llegado en todo el partido: la pegada. Robaron arriba los de Óscar López, Dani Rodríguez avistó solo a Marc Guiu y el '9', esta vez, no iba fallar ante Diogo Fernandes. Chupinazo imparable.

La victoria estaba en la mano del Barça y Ángel Alarcón terminó de amarrarla. En un córner del Porto, el extremo azulgrana corrió más que nadie para comandar la contra y no necesitó de ningún compañero. Se cruzó todo el campo, con caño incluido sobre su defensor, y terminó ajusticiando. Victoria más que merecida.