Cavani se desmelena en el Boca Juniors

¿Qué le pasa a Edinson Cavani? Esta era la pregunta que se hacían reiteradamente y en voz alta los millones de hinchas del Boca Juniors. Al delantero uruguayo, que en febrero cumplió los 37 años, se le había secado la pólvora. No había visto puerta en la temporada 2024, pero, por fin, este domingo, se sacudió el mal de ojo y rompió su sequía con el mejor partido que ha hecho desde que aterrizó en agosto en el fútbol argentino. Marcó un hat-trick en el segundo tiempo que dio un trabajadísimo triunfo al Xeneize (3-2) ante Belgrano en la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional.

En 16 minutos, El Matador puso La Bombonera de patas arriba. Fue el tiempo que necesitó para firmar tres goles (del minuto 63 al 79), con el que el equipo que dirige Diego Martínez pasó de un inquietante 0-1 a un 3-1 casi definitivo.

El uruguayo abrió el marcador transformado un lanzamiento de penalti; después situó el 2-1 finalizando con maestría con un suave toque por arriba una jugada en que supo romper la línea avanzada de Belgrano; y rubricó una actuación fantástica cazando un balón dentro del área libre de marcaje.

Cavani y el Boca necesitaban una noche como esta. El fin de semana anterior se habían salvado los muebles arrancando un empate (1-1), con un gol de Cristian Medina, en el primer superclásico del año, ante River Plate, en el Monumental. El punto supo a gloria. Las sensaciones futbolísticas, sin embargo, no fueron las mejores.

Y con el delantero uruguayo ya hacía semanas que se habían encendido todas las alarmas posibles. No se trababa que no marcara, sino que su aportación al equipo muy pobre.

Llevaba cuatro meses y medio en blanco. Su último tanto se remontaba al 16 de octubre cuando marcó de penalti en el triunfo de Boca en la cancha de Talleres, en Córdoba, (1-2) en partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

Después, entró en un marasmo que arrastró el resto de la temporada, incluyendo la final de la Copa Libertadores, en Maracaná, en la que el Xeneize cayó contra el Fluminense (1-2) en la prórroga.

El 'hat-trick' ha supuesto una liberación para el uruguayo. "Me quedo contento porque se ganó y salimos de ese momento que, a veces, tenemos que pasar los delanteros. Solo se sale con trabajo y dedicación, y ya son muchos años que uno anda atrás de la pelota. Me quedo muy feliz por el partido de hoy, por todo lo que significó", afirmó un eufórico Cavani, que agradeció el apoyo que le ha brindado la hinchada xeneize: "Estos goles también van para toda la gente que me banca. Es normal que la gente se impaciente porque quiere goles, pero a veces las cosas cuestan... la gente, sin embargo, siempre estuvo firme ahí".

Con este triunfo, Boca sube hasta la quinta posición del grupo B, pero aún está fuera de las cuatro primeras posiciones que dan acceso a la disputa de los cuartos de final. Le quedan seis jornadas para intentarlo lograr. El miércoles tiene una salida decisiva ante el Unión de Santa Fe.