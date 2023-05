Un cuento de Winnie the Pooh prepara a niños de cuatro años por si hay un tiroteo

Este libro infantil ha desatado la polémica entre padres y profesores en el estado de Texas El oso favorito de los niños les enseña a "correr, esconderse y pelear"

En Estados Unidos los casos de tiroteos escolares se han convertido en una gran preocupación en las aulas. Ante el aumento de esta problemática, la comunidad educativa de Texas - uno de los tres estados con más casos de tiroteos - ha decidido preparar a sus alumnos para saber reaccionar si viven esta traumática experiencia. Un libro de Winnie the Pooh enseña a niños de cuatro años a "correr, esconderse y pelear" si un tirador entra al edificio.

Una iniciativa que ha desatado la polémica y ha preocupado a padres y maestros en el área de Dallas, Texas. Todos los niños de preescolar y primaria han recibido un ejemplar del libro 'Mantente a salvo' producido por una firma consultora de aplicación de la ley en Houston. Con tan solo 4 años los pequeños están siendo educados para reaccionar a un tiroteo.

En el libro, que tiene la finalidad de ser un manual de actuación ante un tiroteo escolar, Winnie y sus amigos del bosque de los Cien Acres, explican a los niños cómo enfrentar esta situación.

Si es seguro escapar, deben actuar como conejo y correr, si el peligro está cerca deberán esconderse como Pooh hasta que llegue la policía y si no pueden escapar deberán luchar con todas sus fuerzas.

El libro incluye ilustraciones de Pooh enterrando su cabeza en un tarro de miel para representar el esconderse, y a Kanga y al bebé Roo con guantes de boxeo para representar la pelea. Aunque esta iniciativa busca preparar a los niños para posibles situaciones de emergencia, ha generado un debate sobre cómo abordar la seguridad en las escuelas y ha desatado la polémica entre la comunidad educativa.

Una profesora de la escuela primeria de Dallas Texas expresó su preocupación al ver el libro: "Me pareció extremadamente inquietante y me sentí muy incómoda con todo el contenido del libro".

Además, ha transmitido su decepción por el material: "El hecho de que la gente piense que es una mejor idea mostrarle este libro a un niño en lugar de tomar medidas para evitar que ocurran tiroteos en nuestras escuelas, eso realmente me molesta. Me hace sentir tan enojada, tan decepcionada. Hace un año de Uvalde y no se ha hecho nada más que este libro. Eso es ponerlo en los niños".