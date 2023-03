Según un 'viajero del tiempo' la tierra será conquistada por extraterrestres este día

El usuario de TikTok Eno Alaric asegura que viene del futuro Al parecer, cree que la extinción de la humanidad está muy cerca

TikTok es el lugar donde nacen la mayoría de los vídeos virales en la actualidad. Esta vez el post que ha incendiado la red social pertenece a la cuenta llamada @radianttimetraveller, cuyo dueño asegura que es un viajero del tiempo y que se avecina una invasión alienígena.

El hombre parece muy convencido de que proviene del futuro lejano, más concretamente, del año 2671 y comparte de forma regular noticias que aún no han sucedido. En esta ocasión ha manifestado que unos extraterrestres invadirán nuestro planeta, destruyendo a gran parte de la población.

También asegura que solo una pequeña parte de la humanidad sobrevivirá gracias a la ayuda de un ser llamado "el Campeón". Este supuesto salvador se llevará a "unas 8000 personas a otro planeta habitable", según la profecía del tiktoker.

En un vídeo subsecuente advierte de que las 8000 personas que vayan a este nuevo mundo serán seleccionadas basándonos en la utilidad que tengan para ayudar al resto a sobrevivir. Tras volverse viral, muchos usuarios se han reído de las profecías, haciendo bromas como: "Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco ufff de la que me salvé" o "¿Puedes decirme la hora? Para no hacer planes". A pesar de las risas, el supuesto viajero del tiempo sigue asegurando que la Tierra está "al borde de la destrucción".