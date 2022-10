¿Por qué el tomate ha perdido el sabor a tomate?

Muchos consumidores se quejan de que el tomate ha perdido sabor Almería concentra el 65% de la producción nacional

Seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Por qué el tomate ha perdido el característico sabor del tomate? Como tú, una gran mayoría de los consumidores se queja de que esta fruta (no es verdura aunque lo creas) ya no sabe como en el pasado, sobre todo si se trata de la variedad cultivada en España (el 65% del cultivo nacional del tomate proviene de Almería). ¿Cuál es la razón de este cambio?

"Si buscas sabor tienes que encontrar género bueno. Lo hay barato, pero no es tan bueno. Hay tomate que lo tiras y rebota en el suelo; son duros, no valen nada", explica Anastasio Félix, responsable de un puesto de hortalizas en el Mercat de Sant Ildefonso (Cornellà), tal y cómo recoge RTVE en un reportaje.

El principal problema es el tratamiento genético, cuyo principal objetivo ha sido durante décadas el tamaño o el número de frutos por planta, para aumentar así la productividad de su cultivo. De esta forma, poco a poco el sabor característico del tomate (y de otras frutas y verduras) se ha ido perdiendo, y hay que recurrir al cultivo tradicional y local para volverlo a encontrar.

Rafael Lozano, experto en genética, lo explica de forma clara: "el sabor durante un tiempo ha sido un criterio secundario respecto a la producción y ahora esto es inimaginable".