Terelu Campos da novedades sobre el estado de salud de Maria Teresa Campos: "Ya no soporto más"

Terelu Campos es el rostro de la nueva portada de la revista 'Lecturas'. La televisiva repite su posado bañador de los últimos años, pero este verano es diferente al resto. La desgraciada enfermedad que padece su madre, está haciendo que sea la época estival más dura para la colaboradora. En la entrevista para el citado medio, ha compartido sus emociones.

"Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado", explica Terelu Campos. La presentadora habla sobre sus sentimientos más íntimos, en los que centra a María Teresa Campos. "Ya no soporto más ver sufrir a mi madre", confesaba.

Terelu Campos encuentra el apoyo en su hija Alejandro Rubio y su hermana Carmen Borrego, mientras piensan en que su madre reciba el mejor trato. Sin embargo, a esta complicada situación se añade la relación de la familia con José María, hijo de Carmen.

"Yo no he dicho otra cosa que la verdad y si se me penaliza por eso, pues que se me penalice todas las veces que haga falta", expresaba Terelu con contundencia. El desarrollo de ambas situaciones están provocando tiempos díficiles para la familia Campos, que pasan por el peor verano posible.