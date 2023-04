Este es el resort en el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva han estado en Bali

La pareja ha estado de escapada en Semana Santa en Bali Concretamente, han pasado unos días en el Four Seasons Resort Bali at Sayan

Como bien sabréis ya, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han estado recientemente de viaje en una especie de luna de miel improvisada, algo que han hecho sin esperar a su boda. El rastro de su viaje ha quedado guardado en redes sociales, ya que ambos han compartido imágenes y vídeos de su escapada a través de redes sociales. Ahora bien, quizás no sepáis dónde han estado estos últimos días, por lo que aquí os vamos a detallar el lugar en el que han estado.

Para empezar, cabe mencionar que la pareja ha estado en Bali en su escapada de esta Semana Santa, algo que han hecho, según parece, para escapar un poco de todos los preparativos de su esperada boda. Si bien los protagonistas de la noticia no han revelado en ningún momento el lugar en el que han estado, por las imágenes compartidas y viendo los posts de otros medios, podemos saber que se trata del lujoso Four Seasons Resort Bali at Sayan.

Ahora sí, ya podemos empezar a ver todos los detalles de este espectacular resort, del que también os vamos a dejar un vídeo que enseña el lugar con todo lujo de detalles. Además, también os vamos a dejar con las publicaciones de Tamara Falcó en Instagram, en las que podréis ver también el mencionado lugar.

Entrando ya en materia, el hotel se ubica en pleno paraíso, exactamente en los valles exuberantes y tropicales del río Ayung. Construido en un terreno elevado que permite disfrutar de increíbles vistas. No solo su ubicación es perfecta para relajarse y desconectar, sino que se encuentra cerca de puntos turísticos de la isla que no han podido faltar tampoco en el itinerario de la pareja. A 10 minutos en coche del palacio de Ubud y del mercado de arte de Ubud, y a 15 minutos en coche del Bosque de los Monos.

También hay que mencionar que las habitaciones cuentan con todas las comodidades, todos los dormitorios tienen vestidor y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Los diferentes alojamientos se pueden encontrar entre los 1.200 y los 3.000 euros por noche. Ventalanes gigantes con vistas al valle, rodeada de vegetación y con terraza exterior, seguro que la pareja ha disfrutado al máximo del Four Seasons Resort Bali at Sayan.

Además, en el Four Seasons Resort Bali at Sayan se puede elegir entre las suites y las villas. Según las imágenes que ha compartido la Marquesa de Griñón, parece que la pareja se decantó por la Villa Sayan, una de las más espaciosas. Tamara Falcó e Íñigo Onieva disfrutaron de una terraza con piscina privada y vistas espectaculares al valle.

Las zonas comunes del hotel son igual de espectaculares, como la piscina o el solárium. También cuenta con gimnasio, spa, zona de comedor, zona de estar con sofás y terraza privada con vistas a la vegetación. Dispone de caja fuerte, utensilios de planchado y TV de pantalla plana vía satélite. Sin olvidarnos que, en un lugar tan destinado a la relajación, no falta su servicio de masajes.

Para ir acabando, cabe mencionar que el resort ofrece la posibilidad de degustar los mejores platos locales. El Ayung Terrace se especializa en cocina indonesia y el Jati Bar sirve cócteles y comidas ligeras. El Riverside Café ofrece platos occidentales para el almuerzo y la cena.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva es muy probable que hayan disfrutado del repertorio de actividades que ofrece el resort. Los huéspedes del hotel no se pierden las clases de yoga y meditación. También se pueden organizar excursiones y actividades de senderismo y ciclismo.

Sin duda, la experiencia seguro que ha unido a la pareja más que nunca y ahora mismo se encuentran con las pilas totalmente recargadas para la cuenta atrás. Ya quedan menos de tres meses para la boda, que tendrá lugar el próximo 8 de julio en El Rincón, la finca que Tamara heredó de su padre.