Tamara Falcó habla del mal rato que pasó Isabel Preysler en la prueba de su vestido de novia

Tamara Falcó ha aclarado toda la polémica con su vestido de boda "Mi madre no entendía nada, fue muy duro"

Como bien sabréis ya, Tamara Falcó se ha dejado caer en 'El Hormiguero' y ha hablado de todo un poco, como de todas las polémicas que han surgido recientemente sobre su boda con Íñigo Onieva. La más reciente, como ya sabéis, es que la marquesa de Griñón se ha quedado sin vestido de boda a falta de un mes y medio de que se lleve a cabo la ceremonia.

Para empezar, las diseñadoras de Sophie et Voilà enviaron un comunicado rompiendo la relación con Tamara Falcó y parando en seco la creación de su vestido de boda. La reacción de Tamara fue defenderse de este comunicado de la marca, en el que dejaron caer que la futura mujer de Iñigo Onieva quería "inspirarse" demasiado en un diseño de alta costura. En 'El Hormiguero' Tamara ha ido mucho más lejos contando cómo ha pasado todo y el papel que Isabel Preysler ha tenido en la polémica.

"Ya conté que buscando un vestido para la boda de mi hermana encontré ese y se lo enseñe a ella y no le gustó, pero a mí me encanta y quería llevarlo. Estas chicas (las diseñadoras de Sophie et Voilà) vinieron a casa de mi madre me dijeron que les encantó la inspiración y me dijeron 'te lo hacemos'. En cuanto lo conté en 'El Hormiguero' y dije la palabra 'inspiración' empezó a haber mucha tensión", ha explicado.

Asimismo, Tamara contó que se realizó una segunda prueba de su vestido en la que acudieron su madre, Isabel Preysler, su hermana Ana Boyer, su cuñada, pero parece que la cosa no salió como esperaban. "El vestido había cambiado completamente y a esa prueba venía mi madre, y mi madre es muy exigente... Yo nada más ponérmelo no me veía con ese vestido, tenía unos volúmenes que no eran, en cuanto me lo probé supe que no era el mismo. Hay unas fotos que lo describen todo... Fue súper incomodo y ahí empezó a ir mal todo", ha seguido contando la marquesa de Griñón.

"Mi madre no entendía nada, fue muy duro. Cuando bajé con el vestido solo hubo silencio, fue horrible", contaba. Asimismo, Tamara no ha dudado en detallar la polémica de que Sophie et Voilà habría pagado una alta cantidad de dinero por vestirla de novia, pero ha dejado claro que no es así. "Tenía contrato a largo plazo porque iba a ser imagen de ellos durante un año prorrogable a dos años y en ese contrato estaba el vestido de novia, no me han pagado por vestir su vestido de novia".

"Tengo muy buenos abogados y pusieron en el contrato que si no me gustaba el vestido no me tenía que poner con ese vestido. Es desagradable y no quieres pelearte con los diseñadores... Yo me dedico a la moda y me encanta, para mí parte de la boda era mi vestido... Se torció mucho la cosa, me desanimé, fue súper crudo y tengo un montón de testigos que lo vivieron", ha añadido.

La marquesa de Griñón ha recalcado que deja todo este tema en mano de sus abogados. "Podríamos haber terminado muy bien, hemos tenido nuestros rifirrafes pero no me considero una persona difícil de trabajar. Me gusta trabajar en equipo, dar mi opinión pero no me iba a casar con un vestido de novia que no me gustaba... Se han dicho cosas horribles y está en mano de los abogados", ha terminado.