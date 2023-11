Sylvester Stallone revela en su documental Netflix la lesión que lo 'persigue'

Sylvester Stallone compartió un impactante episodio en su carrera cinematográfica que sigue 'castigando' hoy en día El documental también analiza los altibajos a lo largo de las décadas de su carrera,

Sylvester Stallone compartió en el documental 'Sly', disponible en Netflix, un impactante episodio en su carrera cinematográfica, revelando que una de sus películas más exitosas dejó secuelas físicas permanentes en su cuerpo. Al igual que Netflix hizo con su competidor y amigo Arnold Schwarzenegger en su documental, 'Arnold', 'Sly' ofrece una introspección profunda en la vida y trayectoria de Stallone, mostrando su dura infancia y su ascenso meteórico a la fama tras el lanzamiento de la película 'Rocky'.

El documental también analiza los altibajos a lo largo de las décadas de su carrera, brindando una visión honesta y personal del icónico actor y su relación compleja con la industria del cine que le dio renombre.

Además, se explora el impacto de las franquicias cinematográficas de Sylvester Stallone, particularmente cómo utilizó la serie 'Rocky' para expresar sus propias luchas personales y profesionales. Stallone considera 'Rocky Balboa', la quinta entrega de la saga estrenada en 2006, como uno de sus mayores logros como cineasta, tanto por la película en sí como por su perseverancia en la producción, a pesar de la fuerte oposición de los estudios. El éxito de esta película marcó un nuevo capítulo en su carrera y le llevó a otra franquicia que tendría graves consecuencias para su salud.

Después de los éxitos de 'Rocky Balboa' y 'Rambo', Stallone se propuso crear una nueva saga que reuniera a las leyendas de la acción de antaño en una sola película, la llamó 'The Expendables' o 'Los Mercenarios'. No solo escribió y protagonizó esta película, sino que también asumió la dirección. La producción resultó agotadora para el actor, y durante una escena en la que su personaje, Barney, se enfrenta a Steve Austin, sufrió una lesión significativa: se rompió el cuello. Esta lesión fue una de las más graves en su carrera.

En 'Sly', el propio Stallone confiesa: "La verdad es que nunca me he recuperado completamente de 'Los Mercenarios'. Mi cuerpo quedó destrozado. Las secuelas de esa película han dejado una marca permanente en mi salud". Además de la lesión en el cuello, también sufrió dislocaciones en los hombros, bronquitis y aftas durante el rodaje. Dado que era la estrella principal y el director, no tuvo la oportunidad de descansar y recuperarse adecuadamente durante la producción, lo que lo obligó a darlo todo para completarla.