'Supervivientes': El estado físico de Asraf Beno preocupa a sus compañeros

El novio de Isa Pantoja, a pesar de su insistencia, no consigue encender ninguna hoguera, lo que está agotando su energía "Al no hacer fuego me siento muy frustrado, muy mal", afirma Asraf

Como ya sabréis los espectadores de 'Supervivientes', la nueva ubicación del programa de Telecinco, Playa Cabeza de León, está causando ciertos problemas a los concursantes. Concretamente, los supervivientes de esta nueva edición no consiguen encender ninguna hoguera en los días que llevan en la mencionada playa, ni siquiera Asraf Beno, que es uno de los expertos de la materia en esta temporada.

Por supuesto, como en el resto de participantes, esta escasez de fuego está causando una limitación en la alimentación diría de Asraf. Al ser el 'experto en fuego' de esta edición, está insistiendo mucho más que el resto de sus compañeros en la tarea y su esfuerzo no se ve compensado con más comida y su debilidad ha preocupado a alguno de sus compañeros.

"Al no hacer fuego me siento muy frustrado, muy mal. Todos mis compañeros me están animando, pero siento frustración", explicaba a Asraf en uno de los confesionarios a las cámaras del programa.

Yaiza ha mostrado cierta preocupación por su compañero de concurso: "No podemos seguir desgastándole la energía que tiene porque no ha comido. Le va a dar algo. Hay que mirar también por él", le decía a su compañera Raquel Arias.

De hecho, el novio de Isa Pantoja ha reconocido que cada vez se encuentra más débil por su insistencia en hacer fuego: "Cada vez tengo menos energía, no estoy comiendo, pero a ver si sale". El concursante cree que sus compañeros sí han hecho fuego en la otra isla, pero la realidad es que tampoco lo han conseguido.