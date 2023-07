El superalimento veraniego que no puede faltar en tu dieta para acabar con el calor

Durante la temporada estival es crucial mantener nuestro cuerpo bien hidratado

En la temporada estival, el aumento de la temperatura puede afectar nuestra salud, y mantenernos hidratados es esencial para enfrentar el calor. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para regular la temperatura, como la sudoración, pero si no reponemos el líquido perdido, podemos sufrir desde agotamiento por calor hasta el peligroso golpe de calor.

La hidratación no solo proviene del agua, sino también de alimentos ricos en ella, como frutas, verduras, hortalizas y bebidas como la leche o infusiones no azucaradas. Sin embargo, es fundamental evitar bebidas azucaradas y smoothies, que pueden tener efectos negativos en la salud. Además, reemplazar los azúcares añadidos por edulcorantes puede no ser una opción segura a largo plazo.

Aunque la ingesta de alimentos fríos puede proporcionar una sensación refrescante, algunos estudios sugieren que los alimentos calientes también pueden ayudar a regular la temperatura corporal a través de una mayor sudoración. No obstante, este mecanismo es más efectivo en entornos donde el sudor pueda evaporarse adecuadamente. En cualquier caso, es importante adaptar nuestros hábitos alimenticios según nuestras necesidades y el nivel de actividad física.

En conclusión, el agua es el gran aliado para sobrevivir al calor del verano. Mantenernos hidratados es esencial para evitar riesgos para nuestra salud, y podemos complementar nuestra ingesta de líquidos con alimentos ricos en agua. Escoger entre alimentos fríos o calientes puede depender de nuestras preferencias y del entorno en el que nos encontremos, pero lo crucial es mantener una adecuada hidratación durante toda la temporada de altas temperaturas.