Qué son las armas tácticas nucleares que Rusia podría utilizar en Ucrania

The New York Times ha tenido acceso a datos acerca de un ataque con armas tácticas nucleares Las tácticas son armas nucleares diferentes a las estratégicas

The New York Times, un prestigioso diario estadounidense, ha tenido acceso a una información que cambiará el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania: altos mandos militares de Rusia están analizando cuándo y cómo utilizar un arma nuclear táctica en Ucrania según Estados Unidos. Putin, eso sí, no formó parte de esta reunión, pero el gobierno norteamericano teme que las amenazas se terminen cumpliendo.

¿Qué es una arma nuclear táctica? ¿Qué es una arma nuclear estratégica?

Las armas nucleares estratégicas son las más temidas, aquellas que se pueden utilizar a miles de kilómetros de distancia y permiten destruir grandes ciudades en pocos minutos. En cambio, las armas tácticas nucleares son muchos más pequeñas, son las que se podrían utilizar en Ucrania y tienen un poder explosivo de hasta 100 kilotones (la bomba nuclear probada por Rusia en los 60 tenía un poder explosivo de 58 megatones).

Estas potentes armas nucleares, pero menos que las estratégicas, están diseñadas para tener un impacto limitado en el campo de batalla, pero siguen siendo nucleares, con todo lo que ello conlleva.