'La ruleta de la suerte' comienza sin Jorge Fernández por este motivo

Jorge Fernández entró a plató con el programa ya comenzado "No os creáis que esto ha sido una broma, qué va, qué va... que me ha pillado de verdad"

En el último programa de 'La ruleta de la suerte' hemos podido ver un momento de lo más curioso, la verdad. Concretamente, el concurso de Antena 3 arrancaba su último programa sin una de sus figuras clave, como es el caso de su presentador, Jorge Fernández. Según parece, el concurso se adelantó en el reloj.

Como bien sabréis los que estabais viendo el canal de Atresmedia durante la sobremesa del día de ayer, seguro que ya os distéis cuenta de que 'La ruleta de la suerte' tomaba el relevo de 'Cocina abierta', el programa de Karlos Arguiñano, y lo hacia con un público muy efusivo y con una banda de música muy animada también. Además, Joaquín Padilla, el cantante del grupo, pasaba a presentar a los presentadores del formato: "Y, ahora, con todos ustedes, nuestros presentadores favoritos ... Llegan, Laura Moure y Jorge Fernández", anunciaba el cantante.

Si bien se pudo ver a Laura Moure en el plató, Jorge Fernández no daba señales de vida durante el inicio del programa de Antena 3. "Solo yo, solo yo, Jorge no está", apuntaba la azafata de 'La ruleta de la suerte', que justo al acabar la frase veía cómo el presentador entraba abruptamente por uno de los laterales del estudio. "Pero, ¿dónde estabas?", le preguntaba Laura. "Yo que sé, venía por aquí y hemos empezado antes", respondía Jorge, que tras saludar a los cámaras reconocía que llegaba "tenso" al concurso.

Tras su llegada, el presentador se disponía a explicar el motivo de su retraso: "Vaya susto", señalaba Jorge Fernández. "No os creáis que esto ha sido una broma, qué va, qué va... que me ha pillado de verdad", explicaba el conductor del espacio de Antena 3. "Me dicen que están grabando ya: '¡coño!, pues voy'". Además, el presentador del mencionado espacio de Antena 3 añadía lo siguiente: "Nacho, ¿por qué has empezado sin mí? Porque te ha dado la gana, pues ya está", decía antes de presentar a los que fueron los concursantes del día de ayer.

Por último, el bueno de Jorge compartió una reflexión personal tras lo ocurrido en 'La ruleta de la suerte': "Para que veáis que el presentador no es importante, que no es nada ya, que empiezan sin él ya. Es que el otro día decía es que no respetan nada, es que siguen sin respetar nada ya", concluía Jorge Fernández antes dar paso al 'Rulevar' de 'La ruleta de la suerte'.