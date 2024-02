El regalo de 500 euros que ha recibido Mario González de Claudia Martínez

Mario González y Claudia Martínez tuvieron un comienzo de relación complicado. Sin embargo, la pareja está pasando por uno de sus mejores momentos en la actualidad. Prueba de ello son las publicaciones que comparten los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' en sus redes sociales.

La pareja convive en Madrid, pero también se acompañan en sus escapadas de fin de semana, cuando la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' viaja para ver a su familia en Barcelona. También hacen lo propio en sus viajes laborales, como el último que ha ocurrido en Andorra.

Al volver de esta salida, donde han conocido a celebridades como Anabel Pantoja, Mario ha querido compartir con sus seguidores el lujo regalo valorado en 500 euros que su novia le ha hecho por su cumpleaños. Nada más y nada menos que una Play Station 5, una de las consolas más demandadas del mercado de los videojuegos.

Mario mostraba feliz su regalo, a través de una historia en Instagram. "Ya estamos en Madrid! Y esto me estaba esperando, que @claudia.martinez me lo regaló para mi cumple. No sabe lo que ha hecho jeje (Adiós Mario)", indicaba el televisivo.