¿Cuál es el precio de las entradas de 'La Velada del año 3' de Ibai Llanos?

La edición se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid El estadio cuenta con una capacidad de unos 68.000 espectadores

Tras el gran éxito de 'La Velada del Año 2', Ibai Llanos vuelve con una nueva edición que se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Para quien no pueda, o no quiera asistir, y quiera seguir la ceremonia, lo podrá hacer a través del canal de Ibai en Twitch.

La Velada del Año 3 durará unas siete horas y enfrentará a doce streamers y creadores de contenido en combates de boxeo: Ampeter vs PapiGavi; Rivers vs LaRivers; Fernanfloo vs Luzu; Shelao vs Viruzz; Amouranth vs Mayichi; Coscu vs Germán Garmendia.

Ibai Llanos reveló que esperaba que el precio de las entradas oscilara entre los 30 y los 120 euros, y que del rango de precio más bajo, esperaba que hubiese unas 17.000 entradas. Este jueves 4 de mayo, el streamer bilbaíno ha sacado a la luz el precio real de éstas, y, a partir de las 22:30 horas, se pueden comprar.

El estadio cuenta con una capacidad de unos 68.000 espectadores, pero venderán 60.000 entradas. Ibai ha comentado que podrían ampliar para vender 2.000 más, y entre invitaciones y venta de entradas, ha asegurado que habrá un total de entre 65.000 y 67.000 asistentes.

El creador de contenidos ha asegurado que hay 17.500 entradas que rondan entre los 30 y 40 euros; las siguientes, subirán de precio según el sector que se escoja.