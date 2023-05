Estos son los artistas confirmados que actuarán en 'La velada del año 3' de Ibai Llanos

La ceremonia se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid El estadio cuenta con una capacidad de unos 68.000 espectadores

Tras el gran éxito de 'La Velada del Año 2', Ibai Llanos vuelve con una nueva edición que se celebrará el próximo sábado 1 de julio de 2023 en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Para quien no pueda, o no quiera asistir, y quiera seguir la ceremonia, lo podrá hacer a través del canal de Ibai en Twitch.

La Velada del Año 3 durará unas siete horas y enfrentará a doce streamers y creadores de contenido en combates de boxeo: Ampeter vs PapiGavi; Rivers vs LaRivers; Fernanfloo vs Luzu; Shelao vs Viruzz; Amouranth vs Mayichi; Coscu vs Germán Garmendia.

Ibai Llanos y Gerard Piqué han asegurado que habrá un total de entre 65.000 y 67.000 espectadores en el Cívitas Metropolitano. En menos de 25 minutos ya habían superado 40.000 entradas vendidas. El exfutbolista ha confirmado que se han vendido más de 1.000 entradas por minuto.

El evento estará lleno de siete artistas de primer nivel que llevarán a cabo varias actuaciones musicales entre combate y combate. Este jueves, en el Twitch de Ibai, se ha descubierto el nombre de seis de ellos.

Quevedo

Rosario Flores

María Becerra

Estopa

Feid

Ozuna

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.



Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

El último cantante lo han mantenido en secreto por "contratos de confidencialidad", y el streamer ha desvelado que podría haber un artista más, es decir, un total de ocho. Más adelante se confirmará si finalmente se sumará uno más a la lista de los artistas que actuarán en 'La Velada del año 3'.