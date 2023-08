Pipi Estrada rompe el silencio sobre Miriam Sánchez: "Le arrebaté del alcohol y la droga"

La exactriz permanece ingresada en una clínica de salud mental Su estado es preocupante

Este viernes, Miriam Sánchez, exactriz de cine para adultos y también colaboradora de programas como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ingresó en una clínica de salud mental por su preocupante estado, según anunció 'Fiesta de verano'.

En cuanto la noticia se hizo pública, los medios informaron sobre el crítico estado de salud de la colaboradora y el pasado sábado su expareja Pipi Estrada se pronunció en Telecinco y sacó a relucir algunos detalles del pasado, en los que habló de problemas con el alcohol y las drogas.

"Desde por la mañana, he escrito varios mensajes y no he tenido respuesta. He llamado en varias ocasiones y no he obtenido respuesta. Es más, le dije a mi hija Miriam que llamara ella por si no querían hablar conmigo y contarme más cosas", relató Pipi.

Según contó, su hija perdió el teléfono y se quedaron sin más noticias sobre su exmujer: "No entiendo por qué esta incomunicación. Lo he intentado por mensajes y llamadas, y a estas horas de la tarde no tengo ningún tipo de información. No sé cuál puede ser el motivo", indicó Estrada en el programa de Mediaset.

La confesión de Pipi sobre Miriam Sánchez

Expusieron que fue el actual novio de la exactriz quien filtró la información a los medios sobre Miriam Sánchez. A pesar de ello, Frank Blanco aclaró la situación: "La realidad es que Pipi no trajo la información. Curiosamente Pipi iba a estar el sábado y le preguntamos por ello".

Tras ello, Pipi contó cómo fueron sus inicios con Miriam Sánchez: "Yo arrebaté a Miriam Sánchez del alcohol, de la droga, e hicimos un camino juntos de siete años. Quedó embarazada de mi hija, una maravilla".

Además, indicó que uno de los problemas de su ex era el hecho de no tener relación con sus padres, puesto que se separaron cuando ella tenía 18 años y no supo nada más de su madre.