El peor momento de Jesús Vázquez con Risto Mejide en Operación Triunfo

El presentador asegura que le pudo la ira y la rabia "Risto se comportó muy mal", asegura Jesús en una entrevista con Men's Health

Jesús Vázquez ha concedido una entrevista muy íntima a Men's Health en la que ha hablado, entre otros temas, de los momentos de tensión que se vivieron con Risto Mejide en el plató de Operación Triunfo.

En su momento lo hablaron, se perdonaron y para el presentador gallego el asunto quedó ahí, pero ahora ha tenido que recordar uno de los peores momentos de su carrera, aunque él no fuera la persona que quedaba retratada.

"Todos conocen la historia... Con Risto he tenido un largo camino que empezó muy mal, que se puso luego peor (protagonizando él uno de los peores momentos profesionales de mi carrera). Fue un momento que no me hubiera gustado hacer y en el que me pudo la ira y la rabia porque para mí se comportó muy mal. En Operación Triunfo todos se comportaban muy mal, pero llegó un momento que ya no aguanté más y tuvimos broncas horribles. Le eché hasta del plató", asegura Jesús Vázquez.

El presentador asegura que con el paso del tiempo, Risto Mejide le ha pedido perdón y él le ha perdonado "porque disculparse es importantísimo (...). Y ahora tenemos una relación bastante cordial porque él cambió mucho. El amor y su hijo le cambiaron la vida".

En resumen, no hay rencor entre Jesús Vázquez y Risto Mejide por lo que cuenta el primero, aunque por el momento no hayan coincidido en ningún otro formato.