Paco León revela porqué no conduce aunque tenga carnet de conducir

En nuestro país hay miles de personas que no tienen carnet de conducir y que tampoco piensan en sacárselo. Sin embargo, también se da la situación de que algunas personas ya tienen su licencia y no hacen uso de la misma.

Este último caso es el de Paco León, que ha revelado en el programa 'Martínez y Hermanos' que, aunque tiene el permiso, tan solo ha conducido una vez.

El intérprete confesó en el programa de Movistar que superó el examen únicamente porque se lo exigían para una película. "Nunca lo he usado. Ni siquiera en la película para la que me lo saqué. Al final me montaron en un carrito y ya está. Yo nunca he conducido", añadía.

Durante la entrevista, el actor reveló que tan solo condujo correctamente el examen práctico, pero desde aquel momento, no lo consiguió. "Lo intenté una vez... y me llevé dos retrovisores", explicó entre risas Paco León, en una confesión que sorprendió al presentador y a los invitados del espacio.

Paco León dice que conducir "es un estrés", y que, por otro lado, se sacó el carnet en Cuenca. "Hicieron un examen muy largo... Estuvieron 40 minutos entre ir a Toledo y volver... Pero yo decía: '150 kilómetros por hora, ¿yo hago así y morimos?", bromeaba el popular intérprete.

Finalmente, desveló que no había sido la única celebridad que acudió a Cuenca para pasar los exámenes: "Como es tan pequeño, tenían el Stop donde se cargaron a Goya Toledo, cuidado con este ceda el paso que aquí Elena Furiase...", una curiosidad que llevó a Dani Martínez comparar la situación con el paseo de la fama de Hollywood.